 

Представлен революционный кремний, который излучает свет

11.04.2020, 0:06, Новости дня

Международной группе ученых удалось создать светоизлучающий кремний.

По словам ученых, эффективное излучение света демонстрируют образцы, которые были выполнены из гексагональных сплавов Ge и SiGe с прямой полосой пропускания. Группе ученых удалось получить материальную систему, которая состоит из электронных и электронно-оптических функциональных возможностей на одиночном кристалле. Это открывает путь к технологиям обработки информации, а также интегрированным концепциям приборов.

Во время работы ученые обнаружили, что кремний, который был легированный германием и имеет форму гексагональной структуры, способен излучать свет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Зеленский увязал протесты из-за коронавируса и рынка земли

04.02 / Трамп ждет, когда же демократы обвинят Россию в своей неудаче в Айове

14.02 / Кубок Испании. “Реал Сосьедад” с трудом одолел “Мирандес”

03.02 / Spiegel рассказал, как Трамп и немецкий телеканал заблудились в географии США

19.02 / Эрдоган усомнился в участии РФ в «плохих сценариях» в Сирии

09.03 / Умер Макс фон Сюдов: 5 лучших фильмов с его участием

09.04 / Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

12.03 / В Китае за сутки от коронавируса умерли 11 человек, за пределами страны – 258

17.03 / Выходящих из дома французов обязали писать объяснительные

10.04 / Дональд Трамп: мы на пике заболеваемости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска