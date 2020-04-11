Представлен революционный кремний, который излучает свет

11.04.2020, 0:06, Новости дня

Международной группе ученых удалось создать светоизлучающий кремний.

По словам ученых, эффективное излучение света демонстрируют образцы, которые были выполнены из гексагональных сплавов Ge и SiGe с прямой полосой пропускания. Группе ученых удалось получить материальную систему, которая состоит из электронных и электронно-оптических функциональных возможностей на одиночном кристалле. Это открывает путь к технологиям обработки информации, а также интегрированным концепциям приборов.

Во время работы ученые обнаружили, что кремний, который был легированный германием и имеет форму гексагональной структуры, способен излучать свет.