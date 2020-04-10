 

В Иркутской области заключенные устроили бунт и колоссальный пожар

10.04.2020, 16:19, Новости дня

Десятки заключённых протестуют против жестоких, по их мнению, действий руководства ИК.

В ИК-15 строгого режима в Иркутской области 10 апреля начался массовый бунт. По предварительным, осужденных возмущало жестокое обращение со стороны руководства колонии. Заключенные сожгли лесопилку и свиноферму

Ситуация в колонии в Ангарске, где взбунтовались заключённые, находится под контролем, сообщает ФСИН около 20.30 мск. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

«В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Ранее отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии», – говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, на территории ИК введен спецназ, действetn план «Буря».

До спецназа сладить с заключенными пытались сотрудники ФСИН, но это закончилось неудачей, сообщает канал Baza. Взбунтовавшиеся подожгли лесопилку и другие строение, полыхающие здания видно за десятки километров. По предварительным данным, есть погибшие.

Фонд «Общественный вердикт» сделал заявление в связи с бунтом в ИК-15. По данным фонда, восстание началось еще 9 апреля, когда в штрафном изоляторе сотрудник ФСИН избил заключенного за неповиновение.

«Ситуация вызывает еще большую обеспокоенность в силу того, что в связи с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения COVID19, доступ в места лишения свободы крайне затруднен как для общественных наблюдателей, так и для адвокатов, то есть независимые контрольные механизмы практически не работают», – отмечается в сообщении фонда.

Также в заявлении «Общественного вердикта» говорится:

Мы призываем правоохранительные органы:

  • провести открытое и публичное расследование событий в колонии №15 г. Ангарска,
  • срочно инициировать и провести проверку законности и обоснованности действий сотрудников колонии в данной ситуации, обоснованности и соразмерности применения силы,
  • обеспечить срочный доступ независимых наблюдателей – членов Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе – в колонию и к проводимому расследованию. Принять при этом все необходимые меры защиты как наблюдателей, так и заключенных и сотрудников колонии от возможного попадания вируса.


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