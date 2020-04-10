Крупнейшие производители договорились о сокращении мировой добычи нефти

10.04.2020, 23:55, Новости дня

Крупнейшие производители нефти согласовали условия сокращения добычи углеводородов после того, как Мексика согласилась присоединиться к сделке, сообщило 10 апреля агентство Reuters.

По условиям соглашения между Саудовской Аравией, Россией и другими странами, входящими в неформальное объединение ОПЕК+ (всего к сделке присоединилось 23 государства), объемы мировой добычи будут сокращены примерно на 15 млн баррелей в сутки, что соответствует 15% мировых поставок.

Ожидается, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки, с 1 июля – 8 млн баррелей в сутки, с 1 января 2021-го до мая 2022-го – 6 млн баррелей.

По предварительным договоренностям, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая, Ирак – на 1,06 млн, ОАЭ – на 720 тыс. баррелей. Участники сделки настаивали, чтобы Мексика снизила добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, однако власти страны не согласились на эти условия, что на целый день застопорило переговоры.

В конечном итоге Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а часть ее доли в размере 250 тыс. баррелей в сутки на себя возьмут США. При этом, отмечает Reuters, антимонопольное законодательство Соединенных Штатов прямо запрещает американским компаниям вступать в любые картели, которые занимаются регулированием цен на нефть.

Как пишет российское агентство РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после того, как Мексика согласилась присоединиться к соглашению, в Кремле считают сделку состоявшейся.

Опрошенные Reuters эксперты полагают, что объемов сокращения добычи, о которых договорились страны ОПЕК+, недостаточно, чтобы справиться с переизбытком углеводородов на рынке с учетом падения спроса на 30%.

Таким образом, крупнейшие производители нефти договорились о новом снижении через месяц после расторжения предыдущего соглашения, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”.