 

Климкин: Договоренность о сокращении добычи нефти – худшее поражение России за 20 лет

10.04.2020, 23:55, Новости дня

Новое соглашение о сокращении добычи нефти является “худшим, фактически тройным энергетическим поражением России за 20 лет”. Такое мнение в Facebook высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Формально все уменьшили добычу на 23%, но Саудовская Аравия за последний месяц сознательно ее увеличила, наряду с агрессивным снижением цен, поэтому фактически выиграла для себя бонус в 1 млн баррелей. Согласитесь, неплохо”, – отметил он.

Климкин добавил, что Россия “решила сыграть на повышении ставок и отказаться от сотрудничества с ОПЕК”.

“Она хотела вытеснить производителей сланцевой нефти из США и Канады с рынка и наказать США за санкции в отношении “Северного потока – 2″. Саудовская Аравия радикально снизила цену – и российская нефть почти прекратила продаваться в Европе и не только. В результате Россия была вынуждена вернуться, согласиться на все ключевые условия и понесла имиджевые потери, которые будет невозможно отыграть”, – считает экс-глава МИД Украины.

Также, считает дипломат, Москва испортила отношения со многими мировыми лидерами, особенно на Ближнем Востоке.

“Вернуть уважение в этом регионе будет крайне непросто. Кроме того, энергетические ресурсы перестали быть “энергетическим оружием” для РФ. Если добавить к этому уменьшение доходов “Газпрома” в январе – феврале вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, проигранные иски против “Нафтогазу” и польских компаний, то очевидно, что метод энергетического шантажа уже не работает”, – заключил он.

Сьогоднішня домовленість щодо скорочення обсягів видобутку нафти є, напевно, найгіршою, фактично потрійною, енергетичною…

Posted by Pavlo Klimkin on Reede, 10. aprill 2020

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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