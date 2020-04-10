Черновол сообщили о подозрении за пожар в 2014 году, производители нефти согласились сократить добычу. Главное за день

10.04.2020, 23:55, Новости дня

Черновол подозревают в причастности к смерти во время Евромайдана

Бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол в Государственном бюро расследований сообщили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

Производители нефти договорились

Крупнейшие производители договорились о 15-процентном сокращении мировой добычи нефти. По данным Reuters, это не поможет справиться с переизбытком нефти на рынке.

В мире от коронавируса умерло более 100 тыс. человек

На вечер 10 апреля количество жертв пандемии коронавирусной инфекции превысило 100 тыс. человек. Почти 75% погибших приходится на девять стран: Италию, США, Испанию, Францию, Великобританию, Иран, Китай и Бельгию. Всего COVID-19 подтвержден в 184 независимых государствах и зависимых территориях. Погибло в мире более 15 тыс. человек.

В Украине умерло 69 пациентов с COVID-19

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Коронавирусом в стране заразилось 334 медика.

Баканов призвал продлить блокировку российских соцсетей

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины еще на три года продлить блокировку российских социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. “Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом”, – объяснил Баканов.

Шмыгаль сообщил, когда украинцы отправятся на работу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцам придется ходить на работу, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса. Он отметил, что еще изучается, в каких новых социальных стандартах это будет и в каких часовых рамках.

Глава правительства сообщил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест.

Жене Кожары объявили подозрение

Марине Козерод, жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, сообщили подозрение в даче ложных показаний. В полиции считают, что она солгала, заявив о своей причастности к гибели экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого. Козерод грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Разумков созвал внеочередное заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил внеочередное заседание Рады на 13 апреля. В повестке дня – восемь вопросов, в том числе отмена решения об открытии рынка земли и изменения в госбюджет.