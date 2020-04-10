 

Площадь пожара в колонии города Ангарска Иркутской области составила 30 тысяч кв. метров

10.04.2020, 23:54, Новости дня

Общая площадь пожара, который устроили во время беспорядков осужденные исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила порядка 30 тысяч квадратных метров. Об этом СМИ сообщили представители правоохранительных органов.

Как уточняется, в результате ЧП выгорели три цеха деревообработки.

 

В настоящее время обстановка в колонии спокойная, передает ТАСС. На территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.

Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников колонии и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками порезали себе руки, а также напали на сотрудника колонии. В пятницу, 10 апреля, они вновь устроили беспорядки, а затем поджог. В отношении зачинщиков было возбуждено уголовное дело.



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