 

Виктор Ан находится на карантине в Южной Корее

10.04.2020, 23:54, Новости дня

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан находится сейчас в Южной Корее. Чемпионат мира по шорт-треку, запланированный в Сеуле, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Виктор Ан планировал принять участие в чемпионате. Но после отмены он остался на своей родине. Эту информация сообщили РИА Новости в пресс-службе конькобежцев России. Виктор соблюдает карантин и следит за ситуацией в России.

Один из лидеров сборной Южной Кореи, трехкратный олимпийский чемпион Ан Хен Су в 2011 году принял российское гражданство и стал выступать за сборную нашей страны под именем Виктор Ан. На Олимпийских играх в Сочи Ан выиграл три золотых медали.



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