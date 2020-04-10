 

Роспотребнадзор: в РФ зарегистрирована тест-система распознания антител к коронавирусу

10.04.2020, 23:54, Новости дня

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зарегистрирована тест-система для распознания антител к коронавирусу COVID-19. Она была разработана в государственном научном центре "Вектор", уточняет РИА Новости.

Система прошла все испытания и имеет бессрочное удостоверение. С ее помощью можно выявлять тех, кто уже перенес заболевание, исследовать популяционный иммунитет, а также оценивать эффективность вакцин.

В настоящее время в стране зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 пациентов вылечились, 94 умерли. Усилены меры по борьбе с распространением инфекции.  



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