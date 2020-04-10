“Я не хочу рожать себе раба”: Певица Елка рассказал об отношении к семье и детям

10.04.2020, 23:53, Разное

Певица Елка стала участницей очередного выпуска передачи “Пятница с Региной”, в котором пояснила о своём отношении к семье и детям. Знаменитость отметила, она не желает “рожать себе раба” и пока не готова к такому ответственному шагу.

37-летней исполнительнице очень часто приходится слышать от знакомых о необходимости заводить малыша. При этом Елка отмечает, кому-то очень сильно тикают её биологические часы, но “рожать себе раба” она не собирается. Артистке приходилось неоднократно видеть, как люди после появления малыша на свет начинают его держать по мере взросления рядом с собой, не давая свободы и возможности для развития. Тем не менее, возможность появление на свет наследника она не исключает. Пока певица не чувствует в себе желания посвятить жизнь ребёнку и ухаживать за ним, предпочитая играть с малышами друзей, но когда ни будь она может понять, что наступило время. При этом знаменитость рассматривает различные варианты, в том числе и усыновление. Если же она забеременеет сама, то это не будет сделано лишь для себя, как поступают многие женщины, ей хочется, чтобы малыш рос в полноценной семье, и её супруг должен играть в его воспитании равную роль.

Также Елка призналась Регине Тодоренко, что в глубине души боится ситуации, когда ей захочется обвинить наследника в личных неудачах. Этот психологический груз может оказаться тяжёлым. Несмотря на это, звезда убеждена, заводить детей никогда не поздно.