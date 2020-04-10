 

Мнение: Крым, коронавирус, казаки…

10.04.2020, 23:40, Разное

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что  к отлову нарушителей самоизоляции подключаются казаки. Уже 200 казаков привлечены к патрулированию. А всего на отлов нарушителей самоизоляции  могут напправить  до 4 тысяч казаков.

В Краснодарском крае привлечение казаков к борьбе с распространением коронавируса пока обернулось тем, что бомжи избили казаков. 8 апреля в Сочи отловили 28 бомжей,  усадили в автобус и повезли их в другие города края, поскольку в Сочи нет для них приютов. В Джубге автобус остановился и бомжи разбежались. Казаки, которым поручили эвакуацию, пытались остановить беглецов. Но бомжи  избили казаков. И все-таки разбежались.

Переживаю за крымских казаков. Как бы их тоже не побили…

На снимке: Аксенов и казаки, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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