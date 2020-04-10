 

Восемь пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве

10.04.2020, 23:30, Новости дня

В Москве скончались восемь пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, у всех пациентов были сопутствующие заболевания, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Скончавшимся было 39 до 84 лет. У пациентов «был подтвержден диагноз пневмония», передает РИА «Новости».

Кроме того, 39-летний пациент страдал от острой респираторной недостаточности, полнокровия внутренних органов и отека головного мозга, еще трое – от сахарного диабета. 

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. В частности, речь идет о гипертонии, ХОБЛ, атеросклерозе, пиелонефрите.

За последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Роман Путин, двоюродный племянник президента, собирается создать свою партию

18.02 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

19.02 / В столице Ливии начались проблемы с бензином

04.02 / Чийгоз: Позиция Турции по Крыму неизменна – полуостров должен быть в составе Украины. Это Эрдоган отдельно подчеркнул

12.02 / “Хотел бы предупредить всех арахамий”. Чубаров отреагировал на мнение нардепа о подаче воды в Крым

02.02 / Песков объяснил увольнение главы Чувашии

18.02 / Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

13.02 / Новейшие танки “Прорыв-3” придут в войска уже в 2020 году

20.02 / Минтранс Бурятии представит мобильное приложение для выявления таксистов-нелегалов

05.02 / Трамп выступил перед конгрессом с ежегодным посланием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска