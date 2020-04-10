Польский политолог – сложно представить себе такое давление, которое вынудит Москву вернуть нам обломки Ту-154М

10.04.2020, 23:29, Новости дня

Хотя в 10-ю годовщину смоленской катастрофы МИД Польши и направил дипломатическую ноту в посольство РФ в Варшаве с незамедлительным требованием возвращения обломков, тешить себя надеждами на этот счёт пока не стоит, уверен польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. В беседе с Polskie Radio политолог сказал, что это может произойти лишь в момент смены власти в России. Однажды при подобных обстоятельствах были опубликованы документы о катынском расстреле.



Reuters

Министерство иностранных дел Польши направило в посольство РФ в Варшаве дипломатическую ноту, призывающую российскую сторону немедленно передать польскую собственность Польше — обломки разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском президентского самолёта Ту-154М. Представители польских властей уже неоднократно поднимали этот вопрос в ходе переговоров с российской стороной, но пока безуспешно, пишет Polskie Radio.

Польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, однако, считает, что возвращения обломков самолёта не стоит ожидать в ближайшее время. «Сложно себе представить обстоятельства, при которых РФ окажется под таким давлением, что цена, которую она заплатит за выполнение польских требований, будет приемлема в Кремле», — заявил он.

«Правда, в отношении этого вопроса, передача обломков и документов, которые могли бы пролить больше света, может возникнуть в ситуации, аналогичной той, в которой стали известны подробности катынского преступления. Это может произойти, например, во время борьбы за власть в Кремле, когда одна из сражающихся сторон захотела бы скомпрометировать конкурента», — оценил Журавский вель Граевский.

Политолог добавил, что в вопросе расследования катастрофы не доверяет России. «Очевидно, что РФ использует в своих политических целях спор вокруг этой трагедии, который имеет место быть в Польше», — объяснил он. «Способ проведения расследования никоим образом не позволяет сделать вывод о том, что мы узнали об обстоятельствах катастрофы», — резюмировал он.