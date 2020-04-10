Мнение: Занимательная статистика

10.04.2020, 23:20, Разное

Читаю в телеграме у Венедиктова:

“Идем, как в Израиле – у них 10 тыс заболевших и 92 погибших, у нас 12 тыс заболевших и 94 погибших”.

Угу. Только у нас одна Москва – как два Израиля. А вообще население Израиля – примерно 6% от населения России. А так да – идем вровень.

Все-таки нынешние россияне совершенно не умеют в математику. Для тех, кто все ж что-то петрит – вот, надыбал интересную табличку (Израиля на ней, правда, нет).

UPD. В комментах (здесь и на Фейсбуке), естественно, сразу же начался парад отечественных математиков, так сказать, “венедиктовской школы”. Их главный аргумент – “что вы придираетесь? Ведь Венедиктов сказал чистую правду!!” Это очень по-русски – главное ведь Правда, а не какая-то там матлогика.

Ок, тогда предложу такую задачку для развлечения: пожарные одновременно спасали от возгорания комнату в коммуналке и двухуровневую квартиру московского чиновника в 340 кв.метров. В обоих случаях пожар удалось быстро потушить, огню удалось полностью выжечь на обоих объектах только по 20 кв.м. Их залили пеной до потолка. Можно ли сказать, что “по ущербу прошлись вровень”, если площадь комнаты в коммуналке как раз и составляла 20 кв.м?

UPD2. И вторая задачка на ту же тему, для иллюстрации:

Представим две службы знакомств. Обе работают одинаковое время, обе привлекают клиентов обещанием “мы подберем для вас идеальную пару!” Только у одной в базе – 100 соискателей обоих полов, а у второй – 2000. Вот проработали обе службы месяц, результат одинаковый: у первой 10 успешных соитий, и у второй – 10 успешных соитий. Можно ли сказать, что они “идут вровень”? (задачка серии “Любовь – она как вирус”)