 

В Москве ввели пропускной режим: все подробности

10.04.2020, 23:20, Разное

По словам градоначальника, мера будет постепенно вводиться со следующей недели. Он поделился подробностями в эфире m24.

Собянин отметил, что на первом этапе пропускной режим сделают для поездок на работу, на втором – для других целей. На третьем этапе – для передвижения внутри района, если будет необходимость.

Сроки введения данных ограничений мэр Москвы не назвал. Отметим, что о планах столичных властей ввести систему электронных пропусков говорилось еще в марте. Но на прошлой неделе Собянин назвал эту меру преждевременной, поскольку большинство жителей мегаполиса добросовестно соблюдают режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 12:53 PDT

Столица – не первый город, в котором ввели данную меру. Ранее это сделали в Татарстане и Нижнем Новгороде. Там для выхода на улицу граждане должны получить индивидуальный SMS-код или QR-код.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в Москве замеряется каждый день. По состоянию на 10 апреля показатели остановились на следующих цифрах: заразились – 7822 человека, умерли 50, выздоровели – 350.



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