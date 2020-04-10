“Закупайте памперсы”: ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась
10.04.2020, 23:20, Разное
Из быстрого распространения COVID-19 в
мегаполисе власти задействовали городские поликлиники и более 40 частных клиник
в работе с больными опасной инфекцией.
По словам Сергея Собянина, ситуация с
коронавирусом в Москве “набирает обороты”. Он добавил, что идет
быстрый рост больных с пневмонией. При этом большая часть поступает в больницы
еще до того, как узнает о своем диагнозе “коронавирус”, передает “ТВ Центр”.
Он отметил, что в больницах, в которых
есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать
пациентов с коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.
Источник телеграм-канала
“Подъем” в одной из частных клиник Москвы рассказал, что персонал
готовят к круглосуточному режиму работы. По его словам, новых работников
стараются не брать, а тем, кто не сможет провести полную смену на ногах,
предлагают уволиться.
“Говорят, закупайте памперсы”, –
отметил инсайдер. Сотрудникам, проживающим не в гордое, предлагают общежитие. В стационарах столицы лечение проходят уже
более 6,5 тысяч больных коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова заявила, что
больницы и станции скорой помощи в суловиях эпидемии коронавируса в Москве работают “на пределе”.
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