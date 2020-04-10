“Закупайте памперсы”: ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась

10.04.2020, 23:20, Разное

Из быстрого распространения COVID-19 в

мегаполисе власти задействовали городские поликлиники и более 40 частных клиник

в работе с больными опасной инфекцией.

По словам Сергея Собянина, ситуация с

коронавирусом в Москве “набирает обороты”. Он добавил, что идет

быстрый рост больных с пневмонией. При этом большая часть поступает в больницы

еще до того, как узнает о своем диагнозе “коронавирус”, передает “ТВ Центр”.

Он отметил, что в больницах, в которых

есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать

пациентов с коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.

Источник телеграм-канала

“Подъем” в одной из частных клиник Москвы рассказал, что персонал

готовят к круглосуточному режиму работы. По его словам, новых работников

стараются не брать, а тем, кто не сможет провести полную смену на ногах,

предлагают уволиться.

“Говорят, закупайте памперсы”, –

отметил инсайдер. Сотрудникам, проживающим не в гордое, предлагают общежитие. В стационарах столицы лечение проходят уже

более 6,5 тысяч больных коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова заявила, что

больницы и станции скорой помощи в суловиях эпидемии коронавируса в Москве работают “на пределе”.