 

Мнение: Новая сделка ОПЕК+

10.04.2020, 23:18, Разное

Сообщают, что почти достигнута сделка по нефти в рамках ОПЕК+.

1. РФ и Саудовская Аравия снизят добычу до 8,5 млн. баррелей в сути. Остальные страны снизят добычу на уровень осени 2018 года. Снижение России составит примерно 2 млн. баррелей в сутки с 10,4 до 8,5 https://www.rbc.ru/economics/09/04/2020/5e8f7a469a79475b57d90d1f.

2. США сократят свою добычу на 2-3 млн. баррелей в сутки к концу 2020-го года – http://www.profinance.ru/news/2020/04/10/bx99-ssha-dobycha-nefti-v-ssha-upadet-na-2-mln-b-s-k-kontsu-goda-vozmozhno-na-3-mln-b.html

3. Мексика, которая ломалась дольше всех, также согласилась сократить добычу на 100 тыс. баррелей в обмен на то, что США дополнительно снизят добычу на 250 тыс. баррелей.

В целом, если США действительно сократят добычу на указанные 2-3 млн.(+250 тыс. из-за Мексики), то тогда нефтяная война таки достигла цели и вынудила США реагировать на ценовой демпинг РФ и Саудовская Аравии. И в этом случае ценовой шантаж путем удара по американской сланцевой промышленности оправдается.

Если же США будут петлять (так как Саудовская Аравия и РФ должны сокращать уже весной, а США растянуто говорят "до конца 2020-го года) и перекладывать сокращение добычи на остальных, то новая сделка долго не просуществует и издержки всех заинтересованных сторон будут расти.

В общем, подождем итоговых цифр, и там уже можно будет более конкретно посмотреть, кто и чем пожертвовал ради новой сделки. Если сделка будет работать, то нефть несколько подорожает, а рубль вернется к 70. Если же нет, то возможны варианты.

Источник: Colonel Cassad



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