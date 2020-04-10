 

Трамп: стратегия борьбы с коронавирусом работает

10.04.2020, 23:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу видит «явные признаки того, что наша агрессивная стратегия» борьбы с распространением инфекции в США работает – число новых случаев заражения и госпитализаций впервые за долгое время начало снижаться. Президент сказал об этом в ходе ежедневного брифинга в Белом доме.

Основная модель развития эпидемии, скорректированная с учетом постоянно меняющейся ситуации, предусматривает теперь, что в результате вспышки коронавируса в США погибнет менее 100 тысяч человек – именно эта цифра ранее фигурировала в прогнозах Белого дома. Трамп предположил, что страна приближается к пиковому уровню заражений, после которого количество случаев передачи инфекции и госпитализаций пойдет на спад.

Уже сейчас, как рассказал президент, число новых случаев заражения уменьшается во многих регионах, а ситуация в эпицентрах заболевания, в том числе в Новом Орлеане и Детройте, стабилизируется. Существуют признаки того, что социальное дистанцирование и изоляция людей работают и стране удалось переломить ситуацию. Так, президент сообщил, что количество звонков от губернаторов штатов с просьбами срочно предоставить оборудование и помощь серьезно сократилось.

«Мы в отличной форме во всех отношениях. Мы в отличной форме с аппаратами ИВЛ, мы в отличной форме со средствами защиты… Но в настоящее время мы не получаем никаких звонков от губернаторов», – подчеркнул президент.

Доктор Дебора Биркс, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу, заявила, что в Нью-Йорке удалось начать выравнивать кривую заболеваемости, как это уже удалось сделать властям Италии.

Власти указывают на снижение частоты госпитализаций и необходимости интенсивной терапии в Нью-Йорке – по словам Биркс, это говорит, что меры социального дистанцирования себя оправдывают. Как сообщила Биркс, новые случаи заражения пока что растут в Бостоне и Чикаго, однако темпы их роста, похоже, стабилизируются.



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