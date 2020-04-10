Полная версия интервью с биологом Анчей Барановой

10.04.2020, 23:11, Новости дня

Анча Баранова ответила на воросы редакции и читателей Медпортала про коронавирус. Смотрите полную версию интервью от 10 апреля.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!