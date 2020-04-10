Полная версия интервью с биологом Анчей Барановой
10.04.2020, 23:11, Новости дня
Анча Баранова ответила на воросы редакции и читателей Медпортала про коронавирус. Смотрите полную версию интервью от 10 апреля.
Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности
Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком
Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике
Eсли вы заболели, носите маску
Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам
И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!
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