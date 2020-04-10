Наушники Philips ActionFit дезинфицируются в футляре

10.04.2020, 23:09, Разное

Компания Philips выпустила предназначенные для спортсменов наушники ActionFit с защитой от пота и прочей влаги. Другой особенностью является способность аксессуара дезинфицируются в футляре.

Наушники Philips ActionFit очень комфортны для ношения и устойчивы к влиянию пота. Уровень защиты IPX5 дает возможность применять гаджет при интенсивных тренировках, в душе и под дождем. Другая важная особенность – наличие в футляре, одновременно выполняющем роль аккумулятора и механизма очистки, ультрафиолета. Иными словами, аксессуар дезинфицируется в футляре, что полезно с точки зрения использования, так как он является отличной средой для развития бактерий.

В наушниках установлены излучатели на 6 мм. Для подключения используется Bluetooth 5.0, имеется поддержка профилей HSP, HFP и других. Стоимость устройства составляет 180 американских долларов.