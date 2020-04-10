 

Наушники Philips ActionFit дезинфицируются в футляре

10.04.2020, 23:09, Разное

Компания Philips выпустила предназначенные для спортсменов наушники ActionFit с защитой от пота и прочей влаги. Другой особенностью является способность аксессуара дезинфицируются в футляре.
Наушники Philips ActionFit очень комфортны для ношения и устойчивы к влиянию пота. Уровень защиты IPX5 дает возможность применять гаджет при интенсивных тренировках, в душе и под дождем. Другая важная особенность – наличие в футляре, одновременно выполняющем роль аккумулятора и механизма очистки, ультрафиолета. Иными словами, аксессуар дезинфицируется в футляре, что полезно с точки зрения использования, так как он является отличной средой для развития бактерий.

В наушниках установлены излучатели на 6 мм. Для подключения используется Bluetooth 5.0, имеется поддержка профилей HSP, HFP и других. Стоимость устройства составляет 180 американских долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

28.03 / Представлен ТОП-7 натуральных средств для борьбы с симптомами респираторных инфекций

20.02 / Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку

04.02 / Что ж ты, фраер, сдал назад?

16.03 / Мнение: «Так уберите этого кретина» – ВЦИОМ об общероссийском энтузиазме

26.03 / Мнение: Коронавирусные ужесточения

16.03 / Мнение: Конспиралогия короны

07.03 / В Ватикане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

11.03 / Мнение: О хрониках идеального шторма

23.03 / Huawei P40 Pro получит чип XD Fuison Engine

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска