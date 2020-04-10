В поисках спасительного выхода

10.04.2020, 23:06, Разное

Скандинавские страны первыми в Европе ослабляют карантин. Кажется, коронавирус там отступает.

В понедельник, 6 апреля, министерство здравоохранения Норвегии заявило: распространение COVID-19 в стране находится под контролем, больницы могут планировать работу по обычному графику. На следующий день премьер страны Эрна Сульберг рассказала населению о планах по снятию карантинных мер: с конца месяца школьники и студенты смогут возобновить очное обучение, а работники сферы услуг вновь будут принимать клиентов. Ранее похожий план выхода из изоляции анонсировали в соседней Дании. Похоже, если график распространения вируса действительно начнет сглаживаться, вскоре королевства смогут сделать первые шаги к прежней жизни. Но есть и другой прогноз — вторая волна заболеваний.

Флешмоб на балконах в Осло во время пандемии. Фото: Reuters

Согласно данным норвежского минздрава, к началу апреля интенсивность распространения вируса в королевстве значительно снизилась. Один инфицированный передает болезнь не 2-3 людям, как это происходило на ранних стадиях эпидемии во всем мире, — а среднестатистическим 0,7 человека. Такого результата удалось достичь строгими ограничениями, считают местные медики. Когда границы королевства оставались открытыми и только подтвердились первые «завозные» случаи COVID-19, показатель находился на отметке 2,5 человека.

«Это означает, что теперь эпидемия под контролем», — констатировал глава минздрава Норвегии Бент Хейе.

В разгар пандемии норвежцы не возводили модульные госпитали или отдельные инфекционные больницы — большинство медучреждений быстро перестроились под прием пациентов с коронавирусом, а местной «Коммунаркой» стала одна из крупнейших больниц страны, университетский госпиталь Улеволл в Осло. Теперь врачи возвращаются к штатному режиму работы — в Институте общественного здравоохранения при правительстве (FHI) рассчитывают, что в ближайшие три недели число новых пациентов снизится. Хирурги возобновляют операции, отложенные на время пандемии, но при повышенных мерах предосторожности.

«Мы контролируем распространение вируса, но знаем, что контроль легко потерять», — заявили в Минздраве.

Пока эпидемия идет на спад, норвежцам советуют вновь озаботиться здоровьем, если пандемия заставляла их откладывать визиты к терапевтам. Медиков призвали связываться с пациентами и самим назначать прием — при этом государство покроет не входящую в страховку часть расходов на посещение врача.

Официально в стране зарегистрировано около 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом тестирование общего населения показывает, что у многих болезнь протекала бессимптомно. Специалисты предполагают, что COVID-19 могли переболеть 14 тысяч норвежцев (0,26% населения).

«Это гораздо меньше, чем прогнозировалось изначально», — оптимистично отметили в FHI.

Первые послабления

Расчеты ученых позволили правительству «приоткрыть» Норвегию. 20 апреля в стране вновь заработают детские сады и кабинеты психологов и психотерапевтов. 27 апреля обучающиеся смогут посещать начальные школы, на занятия придут старшеклассники школ с профессионально-техническим уклоном и студенты выпускных курсов. Также кабмин позволил возобновить работу предприятиям сферы услуг, если те соблюдают установленные противоэпидемические меры.

Многие ограничения пока что остаются в силе, при этом в отдельных случаях граждане имеют право передвигаться между странами. Например, родители и опекуны могут пересекать границу, если это необходимо для ухода за детьми. В данной ситуации их не будут помещать под карантин. Полный запрет на выезд за рубеж действует для медработников, но, если поездка планировалась заранее, государство возместит убытки.

Премьер Норвегии Эрна Сульберг. Фото: Reuters

Изначально принятая в Норвегии стратегия сдерживания вируса отличалась и от Европы в целом, и от выходящей из карантина Дании: перевод сотрудников на удаленную работу носил рекомендательный характер, общепиту позволили работать при соблюдении социальной дистанции, никаких изменений не предусматривалось в графике общественного транспорта (основная причина — люди с ограниченными возможностями здоровья должны сохранить свободу передвижения). Датские власти выбрали более жесткую стратегию и в начале марта приостановили работу предприятий, перевели государственный сектор на дистанционку и ввели запрет на собрания с участием более 10 человек. При этом в обеих странах вирус стал распространяться менее интенсивно в первых числах апреля, а доля подтвержденных случаев инфекции составляет примерно 0,1% населения.

Национальное достояние под карантином

Самым норвежским из принятых в стране запретов стал так называемый hytteforbud («хюттефорбюд»), то есть запрет на пребывание в загородных домах во время карантина. Эти загородные деревянные дома — hytter — разбросаны по всей Норвегии вдоль побережья, во фьордах и в горах. Они стали не только неотъемлемой частью жизни норвежцев, более 20% которых живут к сельской местности, но и своеобразным отличительным знаком страны.

Хижины на Лофотенских островах. Фото: Reuters

Правительство запретило гражданам оставаться в загородных жилищах еще 19 марта и ввело штраф в размере 15 тыс. крон ($1,5 тыс.) за неповиновение указу. В королевстве меру назвали «антиконституционной» и «нарушающей основные права человека», а тысячи жителей просто отказывались покидать дома на природе, из-за чего в отдельных коммунах полиция запросила помощи Хемверна — мобильных подразделений армии, быстро созываемых из резервистов — для контроля над ситуацией.

Совместный патруль Хемверна и полиции. Фото: instagram

С 20 апреля власти отменяют это ограничение, но поводов для радости не так много — в администрациях на местах опасаются массового «исхода в горы», в ходе которого жители станут активнее перемещаться между губерниями и разносить инфекцию.

«Осторожный оптимизм»

Во вторник в норвежских больницах находились 277 COVID-положительных пациентов, что на 37 человек меньше, чем днем ранее. 78 из них подключены к ИВЛ.

«Последние данные дают повод для осторожного оптимизма, — отметила премьер Сульберг.

— Но это сиюминутная картина. Я очень хочу сказать: нам нельзя расслабляться».

Специалисты FHI считают, что в каждом регионе страны следует выработать свой подход к снятию карантина. Для оценки ситуации в разных частях страны медики выделили пять фаз распространения вируса:

Симптомы отмечаются лишь у отдельных пациентов после поездки за рубеж;

Число заразившихся за границей растет,возникают очаги заражения в стране, у некоторых пациентов нельзя отследить путь заражения;

Вспышка вируса, инфекция распространяется в стране;

Вспышка достигает пика;

Распространение идет на спад, число инфицированных сокращается, значительная часть населения переболела.

В Дании многие решили пережидать карантин за городом. Фото: Reuters

Некоторые ограничительные меры эффективны лишь в третьей и четвертой фазах распространения, считают ученые. Среди них — закрытие школ и детских садов, а также ограничение деятельности предприятий. Согласно докладу института FHI, Осло и его окрестности находится на пике распространения вируса, в то время как Северная Норвегия, включая граничащие с Россией области, — все еще в первой фазе.

«По нашим расчетам, Норвегия пройдет через эпидемию COVID-19 и переживет вторую волну в течение года», — сказано в докладе института.

Сейчас власти не могут предсказать, останется ли уровень распространения настолько же низким, однако частичное снятие карантина не противоречит рекомендациям медиков, пояснила телеканалу NRK директор FHI Камилла Столтенберг.

Основная задача в пятой фазе распространения — раннее обнаружение и масштабное тестирование на коронавирус. Правительство уже пообещало тестировать больше граждан, однако конкретные планы до сих пор не озвучены.

Вероятно, на решение Сульберг повлияли и оценки экономистов. В день ее выступления специально созданный для оценки последствий пандемии комитет представил доклад, в котором рекомендовал отменить вышеперечисленные меры. Согласно данным аналитиков, рост экономики в континентальной Норвегии замедлился на 15% в феврале-апреле 2020 года, а антикризисные меры обошлись стране в 24 млрд крон ($2,3 млрд). Именно открытие детских садов, школ, парикмахерских и косметологий в комитете назвали наиболее разумными с экономической точки зрения шагами. Там подчеркнули, что по местным бюджетам сильно ударит запрет на проживание в загородных домах.

Обещание, взятое с народа

Отмена карантина в Дании также может пройти поэтапно, но пока власти не дают гарантий. Первый возможный шаг — открытие детских садов и начальных школ с 15 апреля. Одновременно с этим до августа продляется запрет на проведение массовых мероприятий, вузы и церкви будут закрыты до 10 мая. Такой подход нужен для соблюдения баланса, объясняют в Копенгагене.

«Все, что было сказано сегодня, пока остается на бумаге, и станет реальностью, только если мы все будем заботиться друг о друге», — пояснила глава датского правительства Метте Фредериксен.

Метте Фредериксен. Фото: Reuters

Она попросила сограждан соблюдать карантин до Пасхи, после этого кабмин должен решить, достаточно ли сознательны были жители страны и стоит ли снимать ряд ограничений.

Если вирус перестанет распространяться, Фредериксен пообещала перейти к следующим шагам — например, открытию малых предприятий, на поддержку которых сейчас уходят десятки млрд крон из бюджета (всего небольшая Дания выделила на антикризисные меры более $40 млрд или почти 13% ВВП).

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Интенсивность распространения COVID-19 в Дании чуть выше, чем в Норвегии — здесь один инфицированный передает вирус в среднем еще одному человеку. Специалисты государственного института здравоохранения SSI предупреждают, что открытие школ на данном этапе может увеличить показатель до 1,23.

Датские ученые также критикуют стратегию Фредериксен, указывая на неполноценность имеющейся статистики. Институт SSI провел исследование образцов крови, взятых в период 1-3 апреля у тысячи доноров, и установил, что 3,5% из них уже переболели новой коронавирусной инфекцией.

Если учитывать случаи бессимптомного течения болезни, то к концу марта в стране могло быть уже 65 тысяч зараженных, утверждают в SSI.

Актуальная статистика содержит сведения о примерно 5,2 тыс. подтвержденных случаев. Ранее о большом числе «скрытых» заражений говорили власти Исландии, проводившие тестирование общего населения.

Копенгаген во время пандемии. Фото: Reuters

Решение Фредериксен критикуют и политики — оппозиция в лице консервативно-либеральной партии Венстре и националистов из Народной партии обвиняют социал-демократического премьера в создании «однопартийной системы». Глава кабмина принимала решение о частичном снятии карантина без согласования с остальными политическими силами, парламенту сообщили о планах лишь постфактум.

Есть три пути

Уже после того, как власти Дании представили новую стратегию, выяснилось, что изначально у кабмина были три сценария действий

Власти попросили оценить возможные модели специалистов SSI. Ключевым фактором в принятии решения стала вместимость больниц и отделений интенсивной терапии (во всей Дании лишь 925 больничных коек с ИВЛ). «Приоткрыть» страну можно только в том случае, если это не обернется перегрузкой медучреждений.

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