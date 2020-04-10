Мнение: Нерыбьи диалоги

10.04.2020, 23:05, Разное

Ваша значимость растет, когда вы общаетесь в границах.

Многим трудно в это поверить и тем более проверить, потому что они представляют себе “в границах” как замыкание на себе – фокус на себе.

Локус свой многие люди вообще не рефлексируют, ощущают только фокус, и когда хотят выглядеть самодостаточными, помещают фокус на себя.

“Ничего ни от кого не хотеть” они представляют себе, как “никем, кроме себя, не интересоваться”.

Ведь интерес у человека-хлеборезки = аппетит.

Общение в границах – это значит держать фокус на предмете обсуждения и на собеседнике, а локус – у себя.

Локус должен быть прибит внутри границ, а фокус может смещаться с предмета на другой предмет и на собеседника, но на себя помещать его нельзя и тем более он не должен прилипать к себе надолго.

В этом случае ваш диалог, развиваясь, обладает спонтанной силой, с каждой минутой диалога влечение к вам растет, симпатия увеличивается.

Именно это секрет рыбацкого диалога, любого спонтанного, красивого диалога.

Вы в курсе, как авторы многих писем сообщают, что в разговоре “держались в границах”, а дальше приводят отрывок диалога, где либо цедят через губу, либо насупившись молчат. Замкнуться и нахохлиться они считают “держаться в границах”.

Щипцы – это мимо границ.

Щипцы нельзя называть общением в границах.

А замкнуться в себе – это щипцы, если вы участник общения и особенно если его инициатор.

А если вы вступили в общение, но поместили фокус не на предмет общего интереса и не на собеседника, а на себя и свою задницу, то это будут щипцы.

Вам может казаться, что вы границах, что вы имеете полное право не отвечать на вопросы или отвечать кратко, что вы выглядите красиво или даже величественно, что вы хитроумно шлангуете или даже кидаете ловкие крючки, когда уклоняетесь или молчите, но если на коммуникацию был ваш запрос, если в целом ваш запрос на общение намного больше, чем запрос человека, то это – щипцы.

К сожалению, корона мешает увидеть, чей запрос. Вчера в письме все видели, как Неуловимым Джо мерещится, будто их прессуют, а они защищаются. И здесь мы это видели, в каждом письме почти от людей в короне.

Если вас никто не прессует, если инициатива к общению – равная или ваша больше, то замыкаться в себе – это щипцы. Это и близко не похоже на “держаться в границах”.

Это похоже на то, как если бы вы позвали человека, он пришел, а вы бы перед ним демонстративно закрыли дверь и подглядывали бы в щель.

Человек стучался бы в дверь, предполагая, что с вами что-то случилось, а вы бы мычали в щель что-то нечленораздельное или молчали бы, и думали, что держитесь в границах. Да еще и корону кормили бы его “настойчивостью”.

Такими нелепыми манипуляциями можно снизить значимость за пять минут диалога.

Все манипуляции, снижающие значимость, это щипцы.

Иногда люди, ничего не понимающие в границах (а таких большинство) называют манипуляциями ходы в границах.

К манипуляциям пытаются относить все подряд.

Вот “манипуляции” в границах – это ок, они растят значимость.

А манипуляции мимо границ – это щипцы, и значимость они снижают.

Снижается значимость, когда вас опознают как бесполезное, унылое, раздражающее, зря поглощающее время и внимание существо.

А растет ваша значимость, если вы ощущаетесь как интересный, полезный, приятный, стимулирующий, вдохновляющий, нужный человек.

Немудрено, что в случае падающей значимости от вас хотят держаться подальше, а в случае растущей вас хотят приблизить и удержать.

Когда глупые “девушки-плюсы” описывают, как их партнер клал на них болт, очевидно, что партнеру они не нравились.

Если при этом “девушки-плюсы” старались вкладываться и удерживать такого партнера, очевидно, что у них была нужда, то есть они сами были минусами в дисбалансе.

Будь минусом партнер, он бы тянулся к ним и старался создавать им комфортные условия.

Будь он даже рапаном с плохими границами, он бы все равно старался и у него бы многое получалось.

Вот почему рыбаки могут комфортно жить даже с рапанами. Их значимость стабильно высокая, поэтому рапаны с ними ведут себя хорошо и стараются делать для них много хорошего в четко обрисованных рыбаками условиях.

Ну а “девушек-плюсов”, которые все до одной рапаны, постоянно пинают и кладут на них болт, пока они сливаются в коронах Спасателей или играют в Неуловимых Джо.

Давайте понемногу учиться диалогам, в которых локус ваш – не у собеседников, а фокус не на себе?

К примеру, я возьму последнюю тему со Знакомствами и покажу, как вы строите диалоги и где у вас фокус и локус.

Игру последнюю брать не буду, там треш с локусом и фокусом. Многие думают, что игры нужны, чтобы потрясти решетом, расслабиться и покривляться, а не для того, чтобы потренировать общение в границах.

А тему Знакомств воспринимают, как возможность измазать друг друга в липкой патоке поплам с тухлыми яйцами, а не потренировать общение в границах.

Если вы хотите прогрессировать в жизни, хотите, чтобы ваши отношения становились лучше, вы должны воспринимать игры и знакомства в моем блоге как сложные задачи, а не как возможность для дурацкого чата. Чатов у вас и в жизни завались, а результат свой вы видите, он не очень. А если не видите, снимите корону и увидите.

Большая часть диалогов в Знакомствах – это:

– Вы красивая.

– Спасибо!

На этом диалог заканчивается.

Если его пытаются протянуть щипцами, то спрашивают что-нибудь вроде:

– Вам наверное трудно вот так вот, это, как на фото?

– Сейчас уже нет, а сначала да.

Диалог заканчивается, окончательно стухнув.

Если второй чувствует щипцы и вынужден как-то сам продлить диалог, то он в ответ спрашивает тоже.

– А вы сами как живете-можете?

– Неплохо, пасиб. Сегодня вот чего-то не очень с утра, а к обеду получше.

Ну и тут уже точно все.

И “вы красивая” – это не худший вариант начала диалога.

“Нравятся ваши комментарии” говорят обычно тем, чьи комментарии нравятся всем.

И если это говорит один из тех же, чьи комментарии нравятся всем, нормально. А если новичок?

Или “вы не похожи на свою аватару” говорят красавице с монстром на аватаре. Это что?

“Вы грамотно комментируете” – Училка. И адресат не знает, похвалили его или обругали, если перед ним – неведомый хер с горы.

“А я тоже люблю показывать дочке мир” – Выскочка, которая пользуется любым поводом рассказать о себе. И человеку под щипцами приходится проявлять интерес к неведомой дочке. “А сколько вашей малышке?”

Во всех этих случаях человек инициирует диалог так, будто от него заведомо уже чего-то хотели, будто это не его инициатива.

Это Сокровище.

Все эти фразы ни о чем оказываются в границах только в одном случае, когда произносящий имеет бОльшую ОЗ (лучше по имиджу и по уровню комментариев в блоге, то, что всем видно, хотя и красивая машина на фото и социальная ОЗ бывают видны сразу) или если тот, кто получает дежурный комплимент, мечтал вступить в диалог с этим, то есть произносящий имеет бОльшую СЗ. Вот запас ОЗ и СЗ расширяют границы так, что сказать можно почти что угодно, хоть хрю-хрю, это будет второму приятно и интересно. В этом будет спонтанная сила, за счет запаса красного поля.

Но запас красного поля за счет СЗ или ОЗ – это вещь, которую можно легко исчерпать своими хрю-хрю.

То есть если писать с фокусом на себе и локусом у человека, это очень быстро перестанет быть в границах.

Понятно почему в приведенных примерах локус не на месте?

Вы пришли и сказали человеку что-то, на что он вынужден ответить, не хочет, но вынужден, чтобы не выглядеть хамом или отморозком.

Ему не хочется, если ваша ОЗ мала и СЗ близка к нулю, а вопрос ваш пустой и неинтересный, но он вынужден, чтобы быть вежливым.

Вот почему начинать диалог всегда так сложно. Инициировать общение из красного поля – очень сложная задача, требующая дополнительных условий.

Но я всегда наблюдаю в темах Знакомств, с какой охотцей и смелостью люди начинают диалоги.

Я вам даю сложнейшее задание, а вы кидаетесь его выполнять так, будто я предложила лузгать семки возле клуба и плевать себе под ноги.

Легко быть смелым, когда ты туповат и не понимаешь, что сделать первый шаг в границах – очень сложная задача.

Особенно если вы новичок или неактивный комментатор, если вы не повесили выше или чуть ниже очень красивую фотографию.

Если у вас нет запаса СЗ и ОЗ, делать первый шаг вы можете только, найдя действительно хороший повод.

Если у вас нет запаса красного поля, а вы начинаете диалог с банального комплимента, вы вываливаетесь из границ.

Вам ответят дежурное спасибо под щипцами. И СЗ ваша станет меньше, чем ноль.

Ваш шаг был в сером поле, а то и в черном, если вы отпустили не просто комплимент, а оценку свысока или что-то вроде “ах ноги-ноги пели и смеялись” или “пинжак в цвет глаз”, как бывало в предыдущих знакомствах.

Хотя комплимент про пинжак сказал красивый парень, то есть с запасом ОЗ, но даже будучи таким красавцем на фото, писать чушь не следует. Запас ОЗ исчерпывается в таких случаях очень быстро, тем более когда на другой стороне – не менее красивая девушка. В первый момент всем занятно, потом уже раздражает. И вот уже у вас нет ни запаса, ни ОЗ, ни розового поля. Даже серого нет, черное.

Без запаса ОЗ и СЗ инициировать диалог очень сложно, нужно спросить или сказать что-то такое, что заинтересует человека и понравится ему. Удивит, обрадует, зацепит. Это сложно.

Но люди без запаса ОЗ и СЗ смотрят на других, у которых такой запас есть, видят, что они пишут им или другим простой комплимент и вызывают в свою сторону внимание и удовольствие. И людям этим кажется, что вот же – то же самое, что и они делают, но откуда такой волшебный эффект? И они делают вывод, что эффект из ниоткуда, просто из пустоты, все в мире случайно и нет объяснений.

А объяснения – разная площадь красного поля, разная СЗ, разный контекст. Если ваша СЗ для человека большая (большая ОЗ – это СЗ немаленькая для всех), то вам дорога открыта, вы можете просто спросить “как дела?” и на этот вопрос другому будет очень интересно ответить, ведь с вами хотят общаться. А если ваша СЗ нулевая, ОЗ неведомая или маленькая, то ваш вопрос должен быть о чем-то таком, чтобы сам по себе вызывать интерес. А это очень сложно! Научитесь хотя бы видеть сложность задачи, тогда будет шанс начать ее решать.

Я готова вам давать рыбацкие диалоги и рыбацкие истории на разбор, но вы пока очень плохо видите контекст и не знаете, где вообще смотреть этот контекст.

Вы смотрите на все почти через проекции.

Что это значит?

Вы настолько зациклены на себе, что читаете текст истории или письма, не включаясь, думая о себе, поглаживая и потирая своим фокусом какие-то свои штуки. Увидев в письме что-то свое, вы просыпаетесь и включаетесь так, будто речь о вас, будто это ваша ситуация. Остальной контекст вы упустили, вам было скучно вникать в то, что не касается вас, а вот здесь вы заметили сходство и вам стало интересно. Интересно поговорить о себе. И вы говорите. О себе. И это не имеет отношения к истории. Вот что такое проекции. В отношениях вы тоже ведете диалоги из проекций. О чем бы речь ни шла, вы говорите о себе.

Поэтому не видите контекста. Вычленяете что-то знакомое и связанное с собой. А остальное вам не интересно. Так нет вашего фокуса, а значит все это в темноте. Свет ложится только на отдельные элементы, похожие на что-то ваше, из ваших историй или историй ваших близких, как-то связанных с вами и только потому интересных.

С таким фокусом не научиться видеть других.

Хороший фокус – это умение видеть человека без связи с собой, отдельно. Так, будто вас вообще нет. Будто вы совсем за кадром.

Это возможно только при хороших границах, при понимании ОТДЕЛЬНОЙ ценности другого. Субъектности.

Того, что Кант называл “не средство, а цель”. Без связи с собой – это и значит не как средство для вашей пользы, а как средство для пользы для него же самого, самоцельно, отдельно.

И в диалогах в Знакомствах – то же самое.

“Я была уверена раньше, глядя на вашу аватарку, что вы не только комментируете грамотно, но ещё и очень красивая и стильная. Оказалась права)” – пишет одной из лучших комментаторов моего блога девушка, которая комментирует редко и ее наверняка никто не помнит, и блог она не ведет, поэтому в ленте ее тоже не видят. Ай да я, я молодец, оказалась права, я угадала. Вот о чем этот комментарий. О себе любимой.

Ну и оценка комментариев как грамотных. Такую оценку могла бы дать я, а другой комментатор, особенно менее активный, менее популярный и значимый, может радоваться интересным комментарий, но не может оценивать их грамотность, поскольку для этого он должен быть более грамотен сам.

В моем блоге отборная компания и такое прокатит. Но если в жизни вы начинаете диалоги так, то вы рапан, конечно. Вряд ли даже рыба. В жизни никто не фильтрует никого и, если вы обращаетесь к человеку без учета своей ОЗ и СЗ, из позиции превосходной значимости, плохо дело.

Другая новенькая и незнакомая никому комментатор под каждым знакомым ником оставила: “Люблю ваши комментарии”, “нравятся ваши комментарии”, всем популярным комментаторам. Похвалила.

Она ведь так и в жизни общается. Оказавшись вблизи, смело подваливает к тем, кто ей подходит и вываливает.

Это сложное задание – кидать шары. Нужно видеть контекст. Но все упорно не хотят знать, что контекст – это их место в поле.

В поле блога кто вы? Интересный для всех персонаж или тень без определенных очертаний?

Но новичкам из раза в раз кажется, что можно просто пройтись под фотками и написать каждому липкой и банальной хрени.

“А вы оказывается красивая!” “Вы – мой любимый комментатор” “Какие глаза, ух”.

Это может себе позволить комментатор в первой десятке (по популярности) с красивыми фотками, но даже когда я вижу такое у лучших комментаторов я понимаю следующее: имидж ок, интеллект ок, теоретические понимание вроде есть, а вот границы так себе и практическое применение рыбалки пока никакое.

А если я вижу такое у новичков, я только руками могут развести. У них никакого запаса территории пока нет, но они прут своим триумфальным шествием.

Комментарий художнице: “А вы знали, что древние римляне не различали синий цвет?”, который написали сразу двое, это в границах.

Понятно почему?

Хорошая шутка всегда в границах, а эта шутка нормальная в контексте блога и с красивым ассоциативным рядом, опять же в контексте блога.

Остроумные люди – умеют начинать диалоги как рыбаки, но чтобы быть остроумным, нельзя иметь фокус на себе.

Тогда вы увидите и красивую аналогию, и возможный каламбур и интересную всем параллель, все то, что делает шутки образными и остроумными.

Большинство воспринимают тему знакомства как мою услугу. Именно поэтому не могут уловить задачу.

Нянюшка Эволюция решила всем угодить и дать возможность подружиться комментаторам.

Они ведь все малыши, поэтому я помогаю как в детском саду: “А сейчас, детишки, все называем свои имена”.

Очень хочу сделать всем приятное и как-нибудь удержать в своем блоге. Между массовыми банами. Очень мне тут все нужны.

И начинается: “Меня Ира зовут. А вас?” “Очень приятно, будем дружить!” “Давайте дружить?” “С удовольствием!” “Танечка, вы такая куколка!” “Василий, какой у вас интересный прикид”. “А я тоже из Германии. Можно вас добавить в друзья?” Базарный треп.

Вы как-будто в колхозный клуб пришли на танцы.

И многим кажется это таким милым, по-домашнему уютным, вот так вот поворковать о чем-то неинтересном и обменяться тем, чем даже в личке обмениваться скучно, а в паблике моем – испанский стыд.

Народ, ну стыд ведь? Вы взрослые люди, делаете умный вид, изображая изучение рыбалки, а потом приходите в тему Знакомства и пишете именно так, как научились в пять лет. Ничуть не лучше.

“У вас большая машина. Удобная?”

Это у доктора Хауса был такой колпачок однажды, когда женщина его тащила щипцами на свидание.

“Красивые туфли. Удобные?”

Он мог себе позволить и был хорош в этом.

Но если у вас нет СЗ доктора Хауса для той дамы и это ВАШ запрос, а не ответ на запрос человека, то вы не в красном поле со своими бестолковыми вопросами про удобство.

Замечали, что после попыток начать диалог и его поддерживать, вы чувствуете измождение или рост фрустрации?

Вам тяжело, надо напрягаться, высасывать темы из пальца.

Вы в черном поле, в темноте и пустоте в безвоздушном почти космическом пространстве, вне атмосферы и земной опоры, пытаетесь что-то слепить из вакуума, тянете из себя и из другого, энергия ваша заканчивается, спонтанности нет давно, уже и кредит воздуха в портативном баллоне на исходе.

Но какой вы делаете вывод?

“Я плюсуууую” – да? “У меня фрустирован ресурс любви и дружбы”, имея в виду “мне не нужно общение”, а не “я не умею общаться, хотя очень хочу”. Вам кажется, что вы умеете, но не хотите, поэтому вам так тяжело тянуть диалог. А собеседник тоже тянет из себя еле-еле под своими и вашими щипцами. Вы два рапана или две рыбы, но каждый считает, что он плюсует от пресыщения или недостаточной ОЗ визави.

И дальше что? Вы так и не можете научиться общаться с фокусом на человеке и локусом у себя. И когда вам кто-то очень нравится вдруг, вы радуетесь, что наконец-то “не плюсуете”, наконец-то вот – подходящая вам ОЗ и вы прилипаете к избраннику. Вам вскоре дают пинка и вы летите обратно в свой зеленый виноград. Вот и все ваши реальные истории. За редким исключением.

Локус у себя – это когда вы задаете вопрос без щипцов. Вопрос-вложение, а не вопрос-щипцы.

Без расчета, что второй сам активно вовлечется в беседу и будет вкладываться больше вас, вы осознаете, что инициатива ваша, а значит вы что-то интересное должны сказать или спросить. Вы ищете это интересное и находите его, а если не находите, то молчите. При наличии общих дел или запроса с другой стороны все легче. Но и без этого можно увидеть интерес человека и попасть в него. Только для этого надо знать, что именно вы хотите увидеть.

Скажу честно: невозможно найти интересное, если вы человек неинтересный и не интересующийся ничем и никем.

Но достаточно просто, если вы человек интересный и вам интересны люди и явления.

Вот такая ситуация пока сложная у нас, с диалогами.

Давайте обсудим? Есть что сказать? Может набралась уже какая-то рефлексия и работа над ошибками?

Я часто задаю общие вопросы “обсудим?”, не формулируя четкую задачу, потому что надеюсь, что вы научитесь сами выделять себе задачи и писать проактивные комментарии, а не просто отвечать на мои конкретные вопросы. На конкретные вопросы отвечать легко. Но это не поможет вам научиться спонтанным диалогам, где никто вас за руку водить не будет.

Вечером может быть попробуем поиграть или познакомиться, уже и не знаю, что меньшее зло.