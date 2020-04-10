Личное: Почему такой карантин нам не нужен?

10.04.2020, 22:55, Разное

Хочу сказать сегодня серьёзную вещь: всеобщие каникулы, судя по всему, следует отменять.

Я была первым человеком в стране, кто ещё зимой писала, что необходимы жёсткие ограничительные меры. Закрыть границу. Ввести карантин, отменить все рейсы за пределы России.



Фото: Соцсети

Но самолёты продолжали летать, перелётные вагины отдохнули в Куршевеле и посетили Милан. И привезли, естественно, вирус. Который стал распространяться внутри страны.

Очевидно, что имея на сегодня 12 тысяч только официально зарегистрированных больных, мы не смогли удержать заразу.

Слишком поздно ввели каникулы. Не наказывали тех, кто нарушает режим изоляции. У властей не хватило государственной воли — заставить баранов сидеть по домам.

В итоге, мягкие заградительные меры не дали эффекта. И уже не дадут, к сожалению — улицы полны людей, все устали от сидения дома, а жёсткого наказания за нарушение изоляции нет никакого.

Есть такая русская мудрость, что хороша ложка к обеду. Нет ложки у печенега — будешь пускать слюни на чугунок со щами, как половец.

Вот точно так же и с каникулами — они теперь бесполезены. Количество инфицированных активно растёт, а экономика страны ушла в штопор.

Короткий, но очень жесткий карантин был бы более эффективным средством борьбы с COVID-19, нежели мягкие меры, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Этого (нынешней ситуации) можно было бы избежать?

— Да. Любой вирусолог и эпидемиолог вам скажет, что лучше всего сработали бы одномоментные жесткие меры во всех странах. Это кажется на первый взгляд политическим и экономическим самоубийством, особенно когда у вас лишь один зараженный пациент. Но на самом деле это позволило бы сохранить миллиарды долларов.

— И потерять также миллиарды…

— Если вы вводите карантин, это уже большой экономический ущерб. Теперь надо сделать так, чтобы этот ущерб не растянулся во времени. То есть выгодно как раз ввести самый строгий карантин, какой только возможно. В противном случае он может занять полгода и оказаться вообще бесполезным. Я — за жесткий карантин.

— А как вы объясните, что в Китае так резко смогли остановить эпидемию на отметке в 82 тыс. зараженных? Многие врачи не верят, что это можно было сделать только карантинными методами.

— Если у вас реально жесткий карантин, и его все соблюдают, то теоретически это возможно. Но всегда есть люди, которые нарушают. Они и являются переносчиками инфекции. И такие люди есть в любом обществе. С другой стороны, это первая страна, которая ввела наказание за нарушение карантина. Причем, наказание самое жесткое — расстрел. Можно предположить, что такая мера действительно остановит людей. Известия.

Все разговоры в пользу бедных, что без каникул люди будут валяться вповалку и умирать в коридорах без аппаратов ИВЛ, тоже несостоятельны. Аппаратов и так на всех уже не хватит, как и мест в стационарах — на каникулах мы сейчас или нет.

По факту, мы нынешним своим бездельем просто гробим экономику страны. Толку от вынужденного простоя, что мёртвому — припарки. Хороша была бы ложка к обеду, а сейчас уже кончились щи.

«Хотите курьёз? Завтра будет 2 недели, как выступил Путин.

Если бы вместо непонятных каникул, которые все восприняли как возможность выехать на шашлыки, ввели жёсткий карантин, загнали бы людей по домам, как это сделал Рамзан, закрыли бы сообщение между регионами, то завтра бы мы уже спокойно могли начать жить.

Да, завтра бы карантин закончился». Лена Миро.

Повторю, я была первой, кто требовал самый жёсткий карантин для страны. Теперь я первая говорю: действующие мягкие ограничения уже бесполезны и даже вредны.

Эпидемию сдержать не удалось. Многие потеряли работу. Малый бизнес загибается. Людям жрать нечего, все устали. А толку от каникул — никакого.

Согласны?