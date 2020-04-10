Создатель «Твин Пикс» Дэвид Линч связал появление коронавируса с «усталостью» Земли

10.04.2020, 22:53, Разное

Режиссер популярного сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч высказался о происходящем на планете, включая и коронавирус. Знаменитость считает, люди сами виноваты в произошедшем.

Недавно сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет. По такому поводу сотрудники журнала Vice решили выйти на связь с создателем популярного проекта Дэвидом Линчем и узнать его мнение о самых важных и актуальных проблемах современного мира, в том числе и коронавирусе.

Режиссер уверен твердо, что человечество победит в схватке с опасной эпидемией, и жизнь наладится. В настоящее время Дэвид Линч проводит дни по проработанной схеме: просыпается, готовит себе кофе, занимается медитацией и отправляется на работу. Кинодеятель отметил, до этого все земляне шли по неправильному пути, поэтому не стоит удивляться появлению коронавируса. В это же время Линч надеется, что после преодоления инфекции человечество сможет больше времени уделять духовному развитию. «Мать-природа сказала, хватит, пора это остановить», – предположил режиссер.

Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году и поначалу получил востребованность среди зрителей, но спустя один год съемочный процесс пришлось свернуть в связи с малым рейтингом. В 1992 году вышел приквел к «Твин Пиксу» в стиле психодела, но презентация проекта в Каннах оказалась провальной, а критики написали массу негативной информации.