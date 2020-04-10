Ученые предложили начать поиски темной материи на Земле

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10.04.2020, 22:50, Новости дня

Американскими учеными были предложены новые методы поиска темной материи.

Физики предложили использовать два новых метода для поиска темной материи с помощью фиксации небольших гравитационных возмущений. По мнению ученых, метод рассогласования в ходе атомных часов даст возможность специалистам успешно зафиксировать прохождение через сгустки темной материи.

Ученые предлагают улавливать ускорения нормальной материи, которые были вызваны прохождением через сгустки темной материи, при помощи датчиков гравитации и детекторов гравитационных волн. Датчики гравитации Международной службы геодинамики и приливов и отливов IGETS объединены в одну сеть и распространены по всему миру.

По словам исследователей, на первом этапе работы им необходимо будет выяснить, что из себя представляет темная материя, а затем – найти для нее применение.  



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