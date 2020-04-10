Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора

10.04.2020, 22:50, Новости дня

Коллектив ученых сумел создать планарную систему, в которой фотоны связываются с другими частицами для успешного взаимодействия.

Группа специалистов предложила новую эффективную реализацию, в которой в однослойных полупроводниках фотоны связываются с экситонами. Во время работы пластинку полупроводника ученые помещают на волновод, который создан из оптического материала. На следующем этапе на систему светит красный лазер и создает в полупроводнике экситоны, которые связываются с частицами света и образуют поляритоны.

По словам ученых, такой принцип способен стать платформой для разработки оптического транзистора, который станет основой для создания оптического компьютера.