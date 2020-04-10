 

Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора

10.04.2020, 22:50, Новости дня

Коллектив ученых сумел создать планарную систему, в которой фотоны связываются с другими частицами для успешного взаимодействия.

Группа специалистов предложила новую эффективную реализацию, в которой в однослойных полупроводниках фотоны связываются с экситонами. Во время работы пластинку полупроводника ученые помещают на волновод, который создан из оптического материала. На следующем этапе на систему светит красный лазер и создает в полупроводнике экситоны, которые связываются с частицами света и образуют поляритоны.

По словам ученых, такой принцип способен стать платформой для разработки оптического транзистора, который станет основой для создания оптического компьютера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / “Интер” победил благодаря дублю Лукаку, Роналду забил два гола за “Ювентус”. Результаты 22-го тура чемпионата Италии

03.02 / Встреча старых знакомых. Аршавин пересекся с Венгером в Париже

22.02 / Канделаки прокомментировала обыски у российских биатлонистов в Италии

08.03 / Близкие убитого в Санкт-Петербурге подростка рассказали о трагедии

07.03 / Тиньков за день потерял 400 млн долларов

06.03 / Путин отверг возможность возглавить Госсовет

03.03 / Трамп поговорил с лидером талибов и назвал беседу хорошей

03.02 / Суд арестовал ударившего росгвардейца боксера Кушиташвили

19.03 / В Киеве в военный госпиталь госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

11.02 / На форуме Cyber Security Day рассказали о проведении «Цифрового диктанта» в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска