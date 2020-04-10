“Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване”. Шмыгаль заявил, что в мае гражданам придется идти на работу

10.04.2020, 22:40, Новости дня

В мае украинцам уже придется ходить на работу, несмотря на карантин из-за коронавируса. Об этом 10 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае-месяце начать думать над тем, что Украина должна идти на работу, и в мае-месяце мы будем идти на работу вместе со всей Украиной… Как мы будем это делать, в каких новых социальных стандартах, каких часовых рамках, как мы будем растягивать часы пик, чтобы люди не скапливались, – это те вопросы, над которыми мы работаем вместе с аналитиками”, – сказал он.

Сегодня Шмыгаль сообщил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест. По его словам, за последние две недели число официально зарегистрированных безработных выросло почти на 50 тыс. и достигло порядка 320 тыс.

В Украине из-за коронавируса введены карантинные ограничения, которые будут действовать как минимум до 24 апреля.

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.