 

Украина ждет от РФ подтверждения договоренности об обмене удерживаемыми лицами – Резников

10.04.2020, 22:40, Новости дня

Украина ожидает от России подтверждения предварительной договоренности о проведении обмена удерживаемыми лицами. Об этом вечером 10 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, принципиальная договоренность о проведении обмена не позднее 17 апреля была достигнута в эту среду, 8 апреля.

“Мы ожидаем от российской стороны окончательного подтверждения, а также информации о точном количестве и точных фамилий людей, которых они готовы включить в списки на обмен”, – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что уже сейчас понятно, что апрельский обмен не пройдет в формате “всех на всех”. При этом он отказался сказать, сколько украинцев может вернуться домой, отметив, что цифры “меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно”.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” произошел 29 декабря 2019 года, вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее Пасхи (в Украине в этом году она отмечается 19 апреля).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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