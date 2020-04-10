 

В Турции вводится двухдневный запрет покидать свои дома

10.04.2020, 22:35, Новости дня

Власти Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение ввести с 11 до 13 апреля запрет на выход из домов для жителей 30 городов и всей провинции Зонгулдак.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МВД Турции.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирсной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицирован 1 миллион 682 тысяч человек, выздоровели более 375 тысяч, умерли более 101 тысячи.



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