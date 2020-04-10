Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили переговоры в рамках ОПЕК+

10.04.2020, 22:35, Новости дня

В Кремле сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Темой беседы стали вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти. По итогам переговоров стороны договорились продолжить двусторонние контакты по этому вопросу, передает ТАСС.

В ночь на 10 апреля 22 страны во время онлайн-переговоров предварительно договорились о сокращении добычи нефти на 2 года. В мае-июне страны ОПЕК+ снижают производство нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, с июня по декабрь — на 8 миллионов, а в следующие 1,5 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+.