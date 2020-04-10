 

Глава Минпромторга прокомментировал скандальный поступок своего заместителя

10.04.2020, 22:35, Новости дня

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска. Он считает случившееся неподобающим ни для кого, тем более для государственного служащего такого уровня.

Мантуров отметил, что полностью разделяет принципиальную позицию руководства партии "Единая Россия" по поводу случившегося. Глава Минпромторга отметил, что перед ведомством стоит много сложных задач и вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Денис Мантуров подчеркнул, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет, сообщает "Интерфакс".

Напомним, скандальный инцидент произошел 5 апреля. Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников отказался демонстрировать посадочный билет на входе, а также оскорбил стражей порядка. За этот поступок его исключили из "Единой России". Кроме того, 27 апреля Завьяловский районный суд Удмуртии рассмотрит дело о мелком хулиганстве в отношении Овсянникова.

Сам виновник инцидента прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook. Он признал, что повел себя некорректно, а также принес извинения.



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