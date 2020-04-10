Стало известно о секретной модернизации ядерного оружия США в Германии

10.04.2020, 22:30, Новости дня

США модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые находятся в Германии, сообщили СМИ.

Spiegel пишет, что секретную операцию провели осенью. В рамках операции примерно 20 боеголовок на два дня доставили из Германии в США, чтобы обновить программное обеспечение, передает ТАСС.

Предупрежденное американцами незадолго до начала операции правительство Германии привело бундесвер в состояние повышенной готовности на случай непредвиденных инцидентов при транспортировке.

Spiegel отметил, что на 48 часов страна стала свободной от ядерного оружия зоной, но никто этого не понимал.

Напомним, Германия отказалась от собственного ядерного оружия. В 1991 году СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР, но в Германии остается ядерное оружие США.

В ноябре министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в японский город Хиросима высказался против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ.