Мнение: Хуже, чем кризис, глобальное правительство и триллионные убытки Норвегии

10.04.2020, 22:26, Разное

1. В Международном валютном фонде, который активно участвовал в купировании последствий кризиса 2008-2009 года, заявили, что нынешний кризис гораздо хуже, чем прошлый. Мировая экономика остановилась удивительно быстро, на её спасение придётся бросить все доступные финансовые ресурсы:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/stopp/

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила об остановке мировой экономики <…>

По ее словам, ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — подчеркнула глава МВФ. Кроме того, рекордное число стран — 85 — одновременно обратилось в фонд за экстренным финансированием в связи с пандемией коронавируса.

По оценке Георгиевой, от последствий коронавируса больше всего пострадают развивающиеся страны, так как у них меньше ресурсов для защиты от «двойного кризиса» — в сфере здравоохранения и экономики. В связи с эти фонд удвоит размер экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов и задействует весь свой резерв — 1 триллион долларов, заверила она.

Это значит, что в этом десятилетии множество стран получат кредиты от МВФ, а потом годами будут вынуждены выполнять политические и экономические требования фонда. В результате, роль МВФ и других подобных структур может усилиться, если только не заработают альтернативные международные банки и фонды, созданные Китаем, Россией и другими незападными странами.

2. Для борьбы с кризисом, бывший британский премьер-министр предложил создать струкутуру, подозрительно напоминающую глобальное правительство. Об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200328/1569257083.html

Гордон Браун на полном серьезе предлагает ввести на нашей планете глобальное правительство, объясняя это необходимостью борьбы с глобальной эпидемиологической угрозой.

Британская The Guardian разъясняет тезисы экс-премьера Ее Величества: «Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Бывший премьер-министр (от партии) лейбористов, который был в центре международных усилий по борьбе с последствиями обвала банков в 2008 году, заявил, что есть необходимость в целевой группе с участием мировых лидеров, экспертов в области здравоохранения и руководителей международных организаций, которая будет иметь исполнительные полномочия по координации ответных мер».

Глобалисты имеют шансы укрепить свои позиции на фоне тяжёлого кризиса. Проблема для них состоит в том, что это не обычный кризис. Эпидемия привела к тому, что страны закрылись от внешнего мира, и хотя все они принимают очень похожие антикоронавирусные меры, в целом каждый действует по принципу «сам за себя». В таких условиях настоящее мировое правительство вряд ли построишь.

3. Богатая нефтяная Норвегия терпит убытки во время кризиса:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/fund/

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Убытки фонда составили 1,17 триллиона норвежских крон (113 миллиардов долларов).

Отмечается, что фонд не собирался продавать обесценившиеся активы, однако вынужден был сделать это из-за того, что средства срочно понадобились правительству для проведения антикризисных мер.

Совокупная стоимость активов фонда снизилась на 14,6 процента. При этом вложения в акции подешевели на 21,1 процента, в то время как инвестиции в облигации принесли доходность в 1,3 процента.

Итак, кризис идёт только два месяца, а норвежцы лишились уже 1/7 части своих активов. Можно было бы смотреть на них свысока, так как в маленькой Норвегии сейчас 6 тысяч больных коронавирусом, а в большой России – 10 тысяч. Тем не менее число заражённых норвежцев, похоже, вышло на плато и последние несколько дней не увеличивается, в то время как в России, увы, количество инфицированных устойчиво растёт.