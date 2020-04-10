Мнение: Спокойное отношение

10.04.2020, 22:25, Разное

Рынок воспринял договоренности (пусть и предварительные) новой версии ОПЕК+ вполне равнодушно. Цена на нефть не взлетела, хотя и не упала. На сегодняшний момент равновесие создано, хотя поддерживает его лишь один-единственный фактор: свободные мощности для хранения. Их мало, но пока они есть. Все остальные факторы оптимизма не внушают, хотя определенные расчеты на улучшение обстановки есть.

Теперь ключевым фактором неопределенности становится восстановление мировой экономики. Уже есть предварительные, хотя и во многом неустойчивые данные о восстановлении китайской экономики. Она балансирует между 82-87 процентами, то увеличиваясь, то снова снижаясь. Скорее всего, Китай так и потеряет в итоге 10, а то и 15 своей экономики, да и нынешний результат нужно будет держать зубами. Проблема в том, что плохие долги все еще висят, банкротства банков (а значит, санация банковской системы) еще впереди. Если китайское руководство не рискнет разрубить возникшую проблему и будет снова заливать ее деньгами, значит, решение кризиса будет отложено, но его масштаб будет больше. Оценивать состояние китайской экономики сейчас невозможно – китайское статистическое ведомство упорно держит данные при себе. Что лишь укрепляет подозрение в крайне неважных показателях.

Европа и США вошли в эпидемию позже, поэтому их восстановление тоже пока откладывается. Штаты без зазрения совести заливают пожар деньгами, пользуясь своим преимущественным правом эмиссионного центра мировой валюты. Тем не менее с показателями и у них все не слишком хорошо, особенно с безработицей.

Эти три рынка в итоге и определят новый уровень потребления сырья, и нефти в первую очередь. Поэтому цены на нефть будут ждать сколь-либо ясных данных о состоянии восстановления этих трех регионов, после чего начнет формироваться новая точка равновесия. Сам по себе кризис не разрешен. Все имеющиеся противоречия остаются, а значит – когда все повториться снова, лишь вопрос времени.