Открыто уголовное дело из-за фейка о коронавирусе у медиков в Саратове

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10.04.2020, 22:16, Новости дня

В связи с появлением в Telegram заведомо ложной информации о распространении коронавируса среди саратовских медиков открыто уголовное дело, сообщило СУ СК по региону.

Дело открыто по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Устанавливается круг фигурантов дела. Им грозит до трех лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

В СК пояснили, что в одном из Telegram-каналов утверждалось, что семеро врачей городской клинической больницы №2 якобы оказались вирус-положительными. Кроме того, высказывалось утверждение о том, что еще 44 сотрудника имеют «сомнительные» результаты теста на коронавирус.

Эту информацию официально опроверг минздрав региона.

В том же Telegram-канале утверждается, что вирус-положительными также являются еще 10 саратовских медиков, пятеро из них – сотрудники Саратовской детской инфекционной клинической больницы №5, в том числе участковые педиатры. Это сообщение также будет проверено и получит правовую оценку.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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