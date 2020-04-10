Анастасия Кочеткова во время болезни боялась умереть и больше не видеть дочь

10.04.2020, 22:09, Разное

Актриса Анастасия Кочеткова в Instagram-аккаунте поделилась со всеми историей своей победы над COVID-19. Она считает, что в этом ей помогла вера в спасение и лекарства. Больше всего звезду страшила мысль умереть и никогда не видеть дочь Марию.

Первая супруга режиссера Резо Гигинеишвили Анастасия Кочеткова живет в США вместе с их дочерью. Резкие симптомы болезни проявились у неё в конце марта, и хотя тест она еще не делала, а лечилась дома, твердо уверена, что именно коронавирус SARS-CoV-2 явился причиной страшной лихорадки, высокой температуры и сухого кашля. И хотя ей чуть больше 30 лет, болезнь протекала сложно. Особенно ухудшилось состояние в тот момент, когда Кочеткова поддалась паническим настроениям. «Я больше никогда не увижу Марусю», – стала плакать больная, и тут же её состояние ухудшилось. Но как только ей удалось успокоиться, она почувствовала себя легче. Настраиваясь на положительную волну и убеждая себя, что это обычный грипп, Кочеткова не только исключила симптомы, но и быстро пошла на поправку. Конечно, боролась она не только спокойствием, но и жаропонижающими лекарствами, теплым питьём, а при остром кашле применяла кислородный баллончик.

«Самое важное в этой болезни, – считает актриса, — это соблюдать спокойствие! И мыслить здраво и позитивно! Не поддаваться своим страхам и сражаться с реальностью трезво и стратегически. Наш иммунитет на 100% зависит от нашего психологического состояния!» «Желаю всем спокойствия и терпения», – информирует Анастасия Кочеткова, которая, несмотря на выздоровление, остается еще в самоизоляции, пока не закончится полный двухнедельный карантин. А еще на своей странице она разместила картину. Именно так её мама представила себе страшный коронавирус.