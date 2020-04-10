Опрос Daily Wire – лучше уж затяжная эпидемия, чем второй срок Трампа

10.04.2020, 22:08, Новости дня

Сатирик Ами Хоровиц провёл для Daily Wire опрос на улице одного из городов США. Прохожим предлагалось ответить, что бы они предпочли: затяжную и тяжёлую эпидемию COVID-19 или переизбрание президента Дональда Трампа. Большинство респондентов выбрали коронавирус. При этом даже высокая смертность не заставила бы их изменить решение.

Я Ами Хоровиц, я нахожусь в этом городке. Известно, что здесь президент не особо популярен. Но насколько он непопулярен?

Вы бы согласились на такую сделку: коронавирус будет дольше и тяжелее, но президент гарантированно проигрывает на выборах?

АФРОАМЕРИКАНКА: Трудный вопрос.

БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Трудный вопрос.



АФРОАМЕРИКАНКА: Не знаю… Трудно выбрать.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы предпочёл, чтобы вирус был дольше, ребята.



БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Я хочу, чтобы он (Трамп. — ИноТВ) ушёл.

Ясно. Чего бы это ни стоило?

БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Чего бы ни стоило, да.



Вы бы пошли на такую сделку?

МУЖЧИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно!

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно! Я бы пошёл.

АЗИАТ: Ага.

Ага?

АЗИАТ: Ага.

МУЖЧИНА В МАСКЕ: Откровенно говоря, да.



БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Ещё бы!

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.

Вы заключили бы эту сделку?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.

Вы бы согласились на такую сделку?

ЖЕНЩИНА В МАСКЕ: Я бы согласилась.



ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно, да, пусть коронавирус будет тяжелее!

МУЖЧИНА В МАСКЕ: Я бы куда больше хотел, чтоб он сам им заразился.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Но для американского народа он опаснее, чем коронавирус.

Он для американского народа опаснее, чем коронавирус?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.

Он хуже коронавируса?

ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Да, конечно!

Он опаснее коронавируса?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.

Вы согласны?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Ага.

Существует ли такая цифра, которая заставила бы вас отказаться от этой сделки? Например, миллион смертей?

АЗИАТ: Я бы всё равно заключил эту сделку.

Всё равно?

АЗИАТ: Ага.

Какое-либо число смертей от коронавируса заставило бы вас изменить свою позицию?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет.

А вас?

БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Нет.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно, нет.

Какое это число?

ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: На самом деле, никакое.

Нет такого числа?

ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Нет, я думаю, он настолько опасен для страны и мира.

Большинство из тех, кого я встретил, скорее допустили бы смерть людей, чем переизбрание Трампа. Но, к счастью, такими были не все.

ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы не стал желать более долгого коронавируса ради того, чтобы Трамп гарантированно не избрался. Это неправильно.

МУЖЧИНА В МАСКЕ: Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы это поскорее закончилось.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет!

Нет?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нельзя так делать просто из-за нелюбви к кому-то. Я хочу сказать, вы тогда… Вы разрушите весь мир из-за одного человека? Нехорошо. Нужно, чтобы ваша душа была лучше этого.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.