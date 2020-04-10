Опрос Daily Wire – лучше уж затяжная эпидемия, чем второй срок Трампа
10.04.2020, 22:08, Новости дня
Сатирик Ами Хоровиц провёл для Daily Wire опрос на улице одного из городов США. Прохожим предлагалось ответить, что бы они предпочли: затяжную и тяжёлую эпидемию COVID-19 или переизбрание президента Дональда Трампа. Большинство респондентов выбрали коронавирус. При этом даже высокая смертность не заставила бы их изменить решение.
Я Ами Хоровиц, я нахожусь в этом городке. Известно, что здесь президент не особо популярен. Но насколько он непопулярен?
Вы бы согласились на такую сделку: коронавирус будет дольше и тяжелее, но президент гарантированно проигрывает на выборах?
АФРОАМЕРИКАНКА: Трудный вопрос.
БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Трудный вопрос.
АФРОАМЕРИКАНКА: Не знаю… Трудно выбрать.
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы предпочёл, чтобы вирус был дольше, ребята.
БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Я хочу, чтобы он (Трамп. — ИноТВ) ушёл.
Ясно. Чего бы это ни стоило?
БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Чего бы ни стоило, да.
Вы бы пошли на такую сделку?
МУЖЧИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно!
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно! Я бы пошёл.
АЗИАТ: Ага.
Ага?
АЗИАТ: Ага.
МУЖЧИНА В МАСКЕ: Откровенно говоря, да.
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Ещё бы!
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.
Вы заключили бы эту сделку?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.
Вы бы согласились на такую сделку?
ЖЕНЩИНА В МАСКЕ: Я бы согласилась.
ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно, да, пусть коронавирус будет тяжелее!
МУЖЧИНА В МАСКЕ: Я бы куда больше хотел, чтоб он сам им заразился.
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Но для американского народа он опаснее, чем коронавирус.
Он для американского народа опаснее, чем коронавирус?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.
Он хуже коронавируса?
ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Да, конечно!
Он опаснее коронавируса?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.
Вы согласны?
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Ага.
Существует ли такая цифра, которая заставила бы вас отказаться от этой сделки? Например, миллион смертей?
АЗИАТ: Я бы всё равно заключил эту сделку.
Всё равно?
АЗИАТ: Ага.
Какое-либо число смертей от коронавируса заставило бы вас изменить свою позицию?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет.
А вас?
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Нет.
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно, нет.
Какое это число?
ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: На самом деле, никакое.
Нет такого числа?
ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Нет, я думаю, он настолько опасен для страны и мира.
Большинство из тех, кого я встретил, скорее допустили бы смерть людей, чем переизбрание Трампа. Но, к счастью, такими были не все.
ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы не стал желать более долгого коронавируса ради того, чтобы Трамп гарантированно не избрался. Это неправильно.
МУЖЧИНА В МАСКЕ: Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы это поскорее закончилось.
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет!
Нет?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нельзя так делать просто из-за нелюбви к кому-то. Я хочу сказать, вы тогда… Вы разрушите весь мир из-за одного человека? Нехорошо. Нужно, чтобы ваша душа была лучше этого.
Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.
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