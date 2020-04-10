Дроны помогут немецкой полиции следить за соблюдением карантина

10.04.2020, 22:08, Новости дня

Председатели крупнейших немецких профсоюзов полиции высказались за использование дронов для помощи в наблюдении за соблюдением карантина, пишет Bild. При этом председатель одного из профсоюзов Йорг Радек отметил, что применять дроны следует осторожно: у граждан не должно возникнуть ощущение тотальной слежки.



Reuters

Оба крупных полицейских профсоюза Германии считают возможным использование дронов для наблюдения за соблюдением режима самоизоляции, пишет Bild. По словам председателя профсоюза немецких полицейских Йорга Радека, дроны могут стать полезным средством наблюдения за парками и зелёными зонами.

При этом Радек отметил, что к использованию дронов необходимо подходить разумно: «Дроны являются новым средством. У многих граждан может возникнуть впечатление, что мы движемся в сторону государства тотальной слежки». Именно поэтому, по мнению Радека, необходимо осторожно подходить к выбору ситуаций, в которых использование дронов будет приемлемым.

Издание сообщает, что второй крупный немецкий профсоюз полицейских также приветствовал использование дронов. Его председатель Райнер Вендт заявил, что до сей поры Министерство внутренних дел ФРГ не проявляло активности в вопросе дронов, однако их использование поможет полиции.

Bild отмечает, что в некоторых немецких федеральных землях полиция уже использовала дроны для контроля за соблюдением карантина.