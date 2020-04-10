Мнение: Остановить жизнь, чтобы победить смерть. Пиррова победа

10.04.2020, 22:05, Разное

И все-таки похоже, что события начинают развиваться по худшему варианту – в Москве все-таки собираются ввести “цифровые пропуска”. Буквально – ВСЕМ надо будет зарегистрироваться где-то там на Госуслугах, после чего получать этот самый пропуск для КАЖДОГО (!!) выхода из дома. Вроде бы вот-вот должен выступить Собянин и озвучить эту, с позволения сказать, “инициативу”.

Я сегодня уже написал, что у властей выбор-то невелик: остается или переходить непосредственно к репрессиям, или спокойно наблюдать, как “режим самоизоляции” быстро, буквально в течение ближайших нескольких дней, окончательно превратится в фарс. Потому что уже ясно – людям сидеть “на карантине” надоело, а главное – чем дальше, тем меньше они видят в этом смысл. И вот подтверждение – Би-Би-Си сообщает, что “пропуска” объявят сегодня, а введут, видимо, с понедельника, то есть с 13 апреля.

На мой вкус, даже если входить во все гуманистические соображения, “пропуск на выход из дома” – это уже какой-то полный запредел. Если точнее – это просто издевательство. Нельзя подвергать людей фактически аресту без вины – после такого насилия в государстве не останется вообще уже никакого правового сознания, понятие “прав” превратиться вообще в пустышку.

Мне скажут с раздражением – “Какие права?? Мы спасаем самое главное – человеческие жизни!!!” Согласен, жизни – это важнейшая ценность. Жизни надо беречь. Но так ли абсолютна угроза?! Пусть даже коронавирус опаснее гриппа, пусть втрое, пусть даже в 10 раз “как в Италии” (хотя тут как раз есть большие сомнения) – он все же в любом случае не чума и не лихорадка Эбола; повод ли коронавирус, чтобы ЗАСТАВЛЯТЬ людей в принципе отказываться от свободы воли? Я уверен, что нет. Этого делать нельзя. Нельзя останавливать жизнь, чтобы победить смерть.

Это так не работает, господа-товарищи. Властям нельзя уподобляться господу богу, который, как пастух в стаде, спасает всех “овечек” независимо от их желания. Если люди до такой степени легкомысленны, если они, обладая всей информацией, все равно готовы рисковать и выходить на улицы – они взрослые, они сами за себя отвечают. Если наше поведение – ошибка, дайте нам самим ответить за свои ошибки. Сажать свободных людей на цепь – это не может быть выходом.