 

В одном из московских домов жильцы затравили соседку за игру на пианино

10.04.2020, 22:00, Разное

В Москве у сидящих на карантине жильцов дома произошел конфликт. Уточняется, что в одной из квартир ребенок слишком часто играет на пианино, что мешает гражданам.

Соседи устроили семье дарования настоящую травлю. Они писали заявления в полицию, органы опеки, а также размещали анкеты этих людей на сайтах непристойного содержания. На данный момент в действиях девочки никаких нарушений не нашли, пишет телеграм-канал “Mash”.



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