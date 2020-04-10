Анча Баранова ответит на вопросы читателей Медновостей про COVID-2019
10.04.2020, 21:54, Новости дня
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Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком
Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике
Eсли вы заболели, носите маску
Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам
И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!
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