Анча Баранова ответит на вопросы читателей Медновостей про COVID-2019

10.04.2020, 21:54, Новости дня

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Трансляция пройдет на сайте и в социальных сетях в прямом эфире, полную запись вы сможете найти на сайте через несколько дней.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!