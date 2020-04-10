Медики рассказали о методах защиты дыхательных путей во время пандемии коронавируса

10.04.2020, 21:53, Разное

Зарубежные специалисты медицины рассказали о профилактических способах, позволяющих человеку предохранить свои органы дыхания в период распространения коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, особое внимание следует уделять верхним дыхательным путям – носовой и ротовой полостям.

В частности, врачи рекомендуют периодически прибегать к паровым ингаляциям с использованием растворов на основе шалфея. При этом, по словам медиков, вдохи и выдохи должны быть медленными – именно такая методика обеспечит наилучшую защиту от микробов, разжижая слизь и делая удаление вируса из полостей более быстрым.

Не следует забывать и об обильном питье, в качестве которого специалисты советуют использовать травяной или имбирный чаи, лимонную настойку или даже просто тёплую воду. Напитки обеспечивают разжижение слизи, не позволяя ей скапливаться и опускаться в нижние дыхательные пути. При этом от сладких напитков медики рекомендуют воздержаться. Дыхание же следует производить предпочтительно через нос, мелкие волоски которого могут задержать часть патогенов и не позволить им проникнуть в горло и ниже, в легкие.

Завершая рекомендации, эксперты напомнили о необходимости проветриваний помещений и полезной привычке дышать свежим воздухом. Это лучше делать на балконе или в парке, при условии избегания близких контактов с другими людьми. Также врачи советуют ограничить курение, а в идеале – отказаться от сигарет вовсе. Об этом пишет издание Freundin.