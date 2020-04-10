Страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти

10.04.2020, 21:53, Новости дня

Сделка по снижению добычи нефти согласована странами ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, теперь важно в течение ее действия проводить мониторинг рынка, передает РИА «Новости».

Новак пояснил, что сделка будет длиться два года, до 1 мая 2022 года, сокращение добычи в течение первых двух месяцев сделки будет составлять 10 млн баррелей в сутки.

В соглашении ОПЕК+ будут участвовать 23 страны.

Напомним, большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти, но Мексика не соглашалась на предлагаемые условия сделки.