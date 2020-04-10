 

Заключенные иркутской колонии устроили бунт

10.04.2020, 21:50, Разное

На территории начался пожар.

В иркутской исправительной колонии №15 осужденные порезали вены и устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных. На территории колонии произошел пожар, сообщают «Дождь» и Baza.

По информации телеканала, спецназ открыл огонь. Правозащитник Павел Глущенко рассказал, что против заключенных применили силу и связали их скотчем.

Правозащитница Ольга Романова в своем фейсбуке пишет, что «заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него все горит». «Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все», — передает Романова.

Ранее «Совет правозащитников Иркутской области» сообщил, что около 20 заключенных порезали себе вены в знак протеста против жестоких действий сотрудников ФСИН. Позже один из заключенных рассказал «Мбх медиа», что увечья себе нанесли около 200 человек.

В управлении ФСИН также говорили о нападении осужденных на одного из сотрудников, его госпитализировали. «После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая», — указано в сообщении.

Источник: Новая газета



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