 

Путин обсудил с саудовским принцем снижение добычи нефти

10.04.2020, 21:48, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, информирует пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы, связанные с переговорами ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии договорились о продолжении двусторонних контактов по этой теме.

Напомним, большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, но сделка требует согласия Мексики, которая на переговорах ОПЕК+ отказалась усилить свое сокращение добычи.

Источники сообщили, что по результатам заседания министров энергетики G20 были достигнуты «успешные договоренности», но вопрос о сокращении добычи нефти даже не поднимался.



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