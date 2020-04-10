 

Личное: Он принц

10.04.2020, 21:45, Разное

Кроме авторов, которых я публикую, мне еще совсем глупые люди иногда пишут.

Почему-то чем глупей человек, тем больше у него корона.

Но я их иногда публикую, что создавалось реалистичное мнение о том, как выглядят рапаны в своей жизни.

Я это письмо разбирать не буду, вы тоже не разбирайте это всерьез, не кормите автору корону, будто у нее есть мысли.

kletkakrovi

Добрый день, Эволюция.

Мужчина ответил мне на моё “решето”:
“N! Эмоции и самокопание – это оооочень круто! Чудо ты!!!”

Это взрослый и мудрый мужчина. Вы таких вживую наверное не видели.

Я ему благодарна очень за общение, и очень его уважаю. Кажется, что он и есть любовь, мудрость и совершенство. Мне кажется, он просветлённый. Хотя, он успешный в обществе.

Он занимается работай сутками, очень кайфует от нее и обожает. И наверное, у него много женщин, но я об этом не хочу думать. У меня то нос конечно не дорос. Но иногда он мне пишет, и мы мимими общаемся. Или я ему пишу, он меня по всякому ласково называет, говорит какие-то напутствия, поддерживает.

У нас была близость(секс), и мы сидели вместе общались, он такой разный – за одну минуту, как будто становится разным человеком (в лице). Он как ангел Кассиэль из Небо над Берлином, безумно похож на него и внешне и душевно, и как будто, знаете, не совсем человек.

Но потом я взяла и в голове присвоила его, и как он сказал “начались атаки” (насколько я поняла – на его личное пространство), и я его этим оттолкнула. Но он напрямую меня не отшивает, хотя мне было бы проще. На просьбу сказать как есть, присылает сердечки или еще что-то ласковое пишет, говорит “не понимаю о чём ты, с чего ты взяла что не подходишь мне?”

Ну я не вижу иного выхода, как отстать от него.

Он принц. Мой соцстатус (пока) оставляет желать лучшего – учусь на вечернем, и по специальности подрабатываю, снимаю тут в Питере квартиру. Из хобби – моделинг, силовая йога, китайский чай, классическая русская литература, учёба, животные (с детства, но теперь – профессионально, обожаю свою профессию), готовить разные новые блюда.

Кажется, я ему симпатична, но не особо (может пока – не особо). И не понимаю, то ли что-то может получиться, то ли нет, и ответить кому-то попроще. Ко мне проявляет симпатию его племянник – мой ровесник, мы одного соц уровня, и чем-то похожи, и он вызывает во мне тёплые чувства. Может с ним будет проще и спокойнее?

А принц – недостижимый идеал, мысли о котором поднимают мне настроение, ведь я тоже могу стать любовью и мудростью и знанием, ведь это возможно. Правда?

Пишу, чтобы задать Вам вопрос.

Как Вы думаете, существуют ли люди – любовь, люди – мудрость, люди – спокойствие, люди – сама жизнь?
Или только Ваши рыбаки-онегины-рапунцели и т.д.?

Потому что мне кажется, иногда я встречаю таких людей, и они как будто несколько в другом измерении, нежели то, о котором Вы чаще всего пишете. Знаете, без суеты относительно другого пола, благородные и честолюбивые, с полной самоотдачей в своём Деле. И меня как будто из моих суетных мыслей туда втягивает, в это как сказать, “высокое” чувство, оно тихое и в сердце. Но потом откидывает обратно в шумную голову.

Вы знаете о таких людях, кто они? Как таким Человеком стать?

И зачем рыбалка например, зачем стремиться быть с ним, если я могу чему-то у него научиться, и просто тихо восхищаться и чувствовать благодарность за то, что он есть – такой? И спокойно заниматься своими делами. Знаете, это очень приятно. Я надеюсь, эта мотивация однажды перевесит и закончатся противоречия.

Она правильна, что Вы об этом думаете? Как скорее сделать, чтобы эта мотивация перевесила?

Здоровья Вам и Вашим близким!

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В интернете появилось видео с военной колонной России в Италии

20.03 / «Такого не было со времен чумы»

27.03 / В МВФ заявляют о рецессии мировой экономики

14.03 / РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса в России

21.02 / Медики назвали «вкусный» метод борьбы с бессонницей

05.02 / Мнение: Лауреат BAFTA

15.02 / Мнение: Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях

28.03 / Мнение: Ошибка родителей

27.02 / В сентябре Анастасия Волочкова сыграет свадьбу на набережной реки Мойки

08.02 / Четыре аномальных лесных зоны, где часто видят НЛО, йети и других чудовищ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска