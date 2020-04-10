Личное: Он принц

10.04.2020, 21:45, Разное

Кроме авторов, которых я публикую, мне еще совсем глупые люди иногда пишут.

Почему-то чем глупей человек, тем больше у него корона.

Но я их иногда публикую, что создавалось реалистичное мнение о том, как выглядят рапаны в своей жизни.

Я это письмо разбирать не буду, вы тоже не разбирайте это всерьез, не кормите автору корону, будто у нее есть мысли.

kletkakrovi

Добрый день, Эволюция.

Мужчина ответил мне на моё “решето”:

“N! Эмоции и самокопание – это оооочень круто! Чудо ты!!!”

Это взрослый и мудрый мужчина. Вы таких вживую наверное не видели.

Я ему благодарна очень за общение, и очень его уважаю. Кажется, что он и есть любовь, мудрость и совершенство. Мне кажется, он просветлённый. Хотя, он успешный в обществе.

Он занимается работай сутками, очень кайфует от нее и обожает. И наверное, у него много женщин, но я об этом не хочу думать. У меня то нос конечно не дорос. Но иногда он мне пишет, и мы мимими общаемся. Или я ему пишу, он меня по всякому ласково называет, говорит какие-то напутствия, поддерживает.

У нас была близость(секс), и мы сидели вместе общались, он такой разный – за одну минуту, как будто становится разным человеком (в лице). Он как ангел Кассиэль из Небо над Берлином, безумно похож на него и внешне и душевно, и как будто, знаете, не совсем человек.

Но потом я взяла и в голове присвоила его, и как он сказал “начались атаки” (насколько я поняла – на его личное пространство), и я его этим оттолкнула. Но он напрямую меня не отшивает, хотя мне было бы проще. На просьбу сказать как есть, присылает сердечки или еще что-то ласковое пишет, говорит “не понимаю о чём ты, с чего ты взяла что не подходишь мне?”

Ну я не вижу иного выхода, как отстать от него.

Он принц. Мой соцстатус (пока) оставляет желать лучшего – учусь на вечернем, и по специальности подрабатываю, снимаю тут в Питере квартиру. Из хобби – моделинг, силовая йога, китайский чай, классическая русская литература, учёба, животные (с детства, но теперь – профессионально, обожаю свою профессию), готовить разные новые блюда.

Кажется, я ему симпатична, но не особо (может пока – не особо). И не понимаю, то ли что-то может получиться, то ли нет, и ответить кому-то попроще. Ко мне проявляет симпатию его племянник – мой ровесник, мы одного соц уровня, и чем-то похожи, и он вызывает во мне тёплые чувства. Может с ним будет проще и спокойнее?

А принц – недостижимый идеал, мысли о котором поднимают мне настроение, ведь я тоже могу стать любовью и мудростью и знанием, ведь это возможно. Правда?

Пишу, чтобы задать Вам вопрос.

Как Вы думаете, существуют ли люди – любовь, люди – мудрость, люди – спокойствие, люди – сама жизнь?

Или только Ваши рыбаки-онегины-рапунцели и т.д.?

Потому что мне кажется, иногда я встречаю таких людей, и они как будто несколько в другом измерении, нежели то, о котором Вы чаще всего пишете. Знаете, без суеты относительно другого пола, благородные и честолюбивые, с полной самоотдачей в своём Деле. И меня как будто из моих суетных мыслей туда втягивает, в это как сказать, “высокое” чувство, оно тихое и в сердце. Но потом откидывает обратно в шумную голову.

Вы знаете о таких людях, кто они? Как таким Человеком стать?

И зачем рыбалка например, зачем стремиться быть с ним, если я могу чему-то у него научиться, и просто тихо восхищаться и чувствовать благодарность за то, что он есть – такой? И спокойно заниматься своими делами. Знаете, это очень приятно. Я надеюсь, эта мотивация однажды перевесит и закончатся противоречия.

Она правильна, что Вы об этом думаете? Как скорее сделать, чтобы эта мотивация перевесила?

Здоровья Вам и Вашим близким!