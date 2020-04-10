 

Личное: Каких женщин бьют?

10.04.2020, 21:40, Разное

Павел Прилучный в очередной раз избил Агату Муцениеце после того, как та в очередной раз его простила.


Фото: Соцсети

Читая такие новости, я всё больше и больше укрепляюсь в непопулярном нынче мнении: «Есть женщины, которых бьют, и есть те, которых не бьют». Не только и не столько мужики, которые бьют или не бьют женщин, а именно бабы.

 Чем одни отличаются от других?

Женщины, которых бьют, держатся за свой ящик с трусами в жизни мужчины. Женщины, которых не бьют, держатся за своё дело.

Дело важнее мужчины.

Дело важнее мужчины.  

Дело важнее мужчины.  

Прочитали? Перечитали? Легло на душу? Нет? И как давно, мои хорошие, вы оформили членство в Клубе битых жён?

Любая баба, выстроившая жизнь не вокруг дела, которым горит душа, а вокруг мужской пиписьки и её производных, — это баба, которую можно бить. И тут только мужчина — в силу своих принципов — решает: «Бить или не бить».

  Попадётся такой женщине мужик с железобетонной верой в то, что женщин бить нельзя, — тумаков не будет, как, впрочем, и уважения. Попадётся Прилучный — быть такой бабе битой. Снова и снова.

Совершенно предсказуемо воссоединившись с Павлом, терпила Агата с жалким, заплаканным лицом объявляет, что ей надавали по щам.

Посмотрим видео?

«Он не в адеквате! Видимо, у него токсины закрыли его мозг», — жалуется Агата. Мне же хочется у неё спросить: «А что закрыло мозг тебе, вот лично тебе, а?»

Тупые установки общества о том, что главное в жизни женщины — это семья? Хрень собачья.  

Главное в жизни женщины — это она сама и её дети. Есть рядом хороший мужик — прекрасно. Нет? Тоже хорошо, потому как дети здоровы, дело любимое есть, родители, надеюсь, живы. Что ещё надо?

Девки, я не призываю вас ненавидеть мужчин и спускать их в унитаз. Любите мужчин, но только хороших. И никогда — слышите, никогда! — не ставьте мужчину на божничку, каким бы распрекрасным он ни был.  

Ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь от своего дела ради мужчины, даже в тот момент, когда хочется весь мир послать к чёрту и только и делать, что сосать его член. Это пройдёт, а дело останется.  

Жить, не имея любимого дела, занимаясь которым забываешь обо всём, — это и не жить вовсе. Это быть писей, в которую тыкают членом и из которой вытаскивают детей. Всё.

  Любой — даже самый консервативный мужик, затирающий за семейные ценности, — никогда не пожелает любимой дочери участи покорной писи. Он постарается дать дочке лучшее образование и сделать так, чтобы она никогда не зависела от мужика.  

Делайте выводы.

  В комментариях расскажите мне о своём любимом деле, если таковое, конечно, имеется. 

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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