Анонс смартфона iQOO Neo 3 от Vivo состоится 23 апреля

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10.04.2020, 21:31, Новости дня

Китайская компания Vivo через собственную игру рассекретила дату премьеры нового смартфона iQOO Neo 3.

Аппарат представят 23 апреля, однако к настоящему времени пока никаких подробностей об аппарате не раскрывают. Новинка получила улучшенный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Однако в случае необходимости включения более экономичного режима можно выбрать 60-90 Гц. Фронтальная камера размещена в верхнем углу экрана, где предусмотрели специальное отверстие.

Смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 6 гигабайтами оперативной памяти, а также 128 гигабайт постоянной памяти. Аппарат выходит с современной ОС Android 10 на фирменной оболочке. Емкость батареи составляет 4500 мАч.



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