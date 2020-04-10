 

В Сети рассекретили недорогой смартфон Google Pixel 4a

10.04.2020, 21:30, Новости дня

В Сети опубликовали технические параметры нового смартфона Google 4а, который относится к недорогому сегменту.

Вместе с тем уровень производительности данного аппарата не вызовет никаких вопросов у требовательных пользователей. В частности, смартфон Google получит 5,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также сдвоенную камеру. Высокая производительность смартфона Google обеспечивается мощным процессором Snapdragon 730.

Емкость батареи смартфона составляет 3000 мАч. Покупатели смогут приобрести новые модели с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64-128 гигабайтами встроенной памяти.  Приобрести новый смартфон станет возможным по цене от 400 долларов в базовом исполнении.



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