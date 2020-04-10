Специалисты взломали 80% сканеров отпечатков в гаджетах с помощью клея и 3D-принтера

10.04.2020, 21:30, Разное

Представители компании Talos Security Group сумели обмануть датчики отпечатков пальцев 80% устройств, принимавших участие в эксперименте, при помощи клея и 3D-принтера. Особенно пострадали гаджеты iPhone и Samsung Galaxy.

Пароли являются обычными методами аутентификации для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров, но их могут украсть. В этом случае идеальным решением проблемы является биометрическая аутентификация. Всего имеется несколько ее разновидностей и наиболее распространенной считается идентификация по отпечаткам пальцев. Недавний эксперимент продемонстрировал ненадежность и такого способа.

Эксперты избрали три методики получения отпечатка. Первый является прямым, когда палец человека прислоняют к мягким материалам. Применяют его, когда жертва находится в спящем состоянии. Второй позволяет похитить важные данные с иных сканеров дактилоскопии. Так, в прошедшем году киберзлоумышленники смогли раскрыть отпечатки больше одного миллиона жителей Великобритании. Третий подразумевает снять нужную субстанцию с обычного бытового предмета.

В работе специалисты задействовали 3D-принтер и клей для ткани в целях создания фейковых отпечатков. Во всех аппаратах работают датчики трех типов, и на каждый из них давалось по два десятка попыток разблокировки. Указанные выше средства помогли снять защиту 80% испытуемых смартфонов и тому подобных изделий. Самыми уязвимыми стали Samsung Galaxy S10 и iPhone 8.