 

Мнение: Коронавирус – миф, говорили они

10.04.2020, 21:20, Разное

Не могу перестать офигевать от количества комментариев под роликами, где очередная "говорящая голова" рассказывает о мировом заговоре: коронавирус – это миф, который выгоден политикам и теневому правительству.

Но самая страшная история в том, что люди в это верят – одобряют, а потом и пренебрегают элементарными рекомендациями ВОЗ, например правильным мытьем рук. Вот вам пример такого ролика:

Данная мадам позиционирует себя как "эпидемиолог в прошлом, по образованию" и на примере Италии "объясняет" почему коронавирус – это афера. Под самим роликом комментарии отключены, но его уже посмотрели более 3 миллионов человек, да и соотношение лайков/дизлайков – в пользу автора.

На остальных видео комментарии активны, никто не сомневается в правдивости ее слов, все прислушиваются к ее советам из области эзотерики, люди просто восхищены данной героиней…

Помимо ее "просвещения" в нашей стране против глобальных заговоров работает совсем не законспирированная, а официально зарегистрированная политическая партия – КПРФ.

Ее актив давно установил, что коронавирус – блеф и истерия, а объясняется это выступлением Лукашенко.

И народ в комментариях не ждет, а готовится:

Казалось бы, именно сейчас самое время предать вечной анафеме подобных спикеров, которые отрицают очевидные факты и рискуют здоровьем окружающих: если они не верят, то и никак не защищаются.

Источник: Теория элит



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